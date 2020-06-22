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Александра Саснович на открытом ЧБ по теннису: «На самом деле, очень интересно вернуться сюда, вспомнить молодость»

22 июня 2020 21:24
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Новости Беларуси. На открытом чемпионате Беларуси по теннису, который в эти дни проходит на столичных хардовых кортах Дворца тенниса и где принимают участие спортсмены из Беларуси, России, Азербайджана и Франции, стартовала основная сетка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александра Саснович на открытом ЧБ по теннису: «На самом деле, очень интересно вернуться сюда, вспомнить молодость»-1

Свой первый матч провела один из лидеров нашей сборной Александра Саснович. Ей в соперницы досталась 17-летняя Екатерина Тихонка, 19-й номер национального рейтинга, которая так же, как и Саснович, начала турнир с основы. Матч длился 57 минут и завершился со счетом 6:1, 6:0 в пользу Саснович.  

Александра Саснович на открытом ЧБ по теннису: «На самом деле, очень интересно вернуться сюда, вспомнить молодость»-4

Александра Саснович, спортсменка Национальной команды Беларуси по теннису:
Как мы посчитали, 9 лет я не принимала участие в таком турнире. На самом деле, очень интересно вернуться сюда, вспомнить молодость, так скажем. Хотя и сейчас я не особо стара, но все равно. Сегодня у меня в соперницах была молодая, талантливая девчонка. Матч получился, как мне кажется, неплохого качества. У нее очень хорошо ноги работают. Она достаточно хорошо обучена, поэтому всего наилучшего ей. 

Александра Саснович на открытом ЧБ по теннису: «На самом деле, очень интересно вернуться сюда, вспомнить молодость»-7

В чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены Беларуси, а также титулованный ближайший резерв. «Волд карт» получили игроки топ-50 мирового рейтинга до 18 лет: Алена Фалей и Эвелина Ласкевич. Поборется за награды и Екатерина Тулякова.

Напомним, финал одиночного разряда как у женщин, так и у мужчин намечен на субботу, 27 июня. Также в субботу будет разыгран титул чемпиона Беларуси в парном разряде и в миксте.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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