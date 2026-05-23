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В Беларуси снизилось число новых дел о банкротстве и несостоятельности

23 мая 2026 13:10
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В Беларуси снизилось число новых дел о банкротстве и несостоятельности-0

В Беларуси отмечается снижение количества новых дел о несостоятельности и банкротстве, сообщает официальный Telegram-канал Министерства экономики.

По словам заместителя директора Департамента по санации и банкротству Марии Покало, при анализе I квартала 2026 года наблюдается снижение количества субъектов хозяйствования, в отношении которых открылись дела о несостоятельности и банкротстве. Этот показатель понизился на 40%.

Также на 20% стало меньше незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве по сравнению с тем же периодом 2025 года. Усредненный срок ликвидационного производства сократился в Гродненской области – на 4,4 месяца, в Могилевской – на 1,3 месяца.

# Экономика

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