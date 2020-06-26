«Нас воспитывали на этой фамилии». Легендарная гимнастка Марина Лобач отметила 50-летний юбилей

Новости Беларуси. Белорусской олимпийской чемпионке Марине Лобач 26 июня исполнилось 50! С юбилеем известную спортсменку поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Лобач пришла в спорт в 7 лет. А в 18 стала первой художественной гимнасткой из Советского Союза, завоевавшей золото на Олимпиаде в южнокорейском Сеуле. После завершения карьеры знаменитая спортсменка посвятила себя тренерскому делу. И по-прежнему вдохновляет маленьких граций на большие победы. Материал Юлии Силипицкой.

Море роз, орхидей и еще разных шедевров флористики. Все это только для нее. Аплодисменты, пожелания, подарки и, конечно, трепетные детские обнимашки. Ведь для тысячи девчонок Марина Лобач – икона художественной гимнастики. «Таких людей очень мало на земле, она особенная». Вот так юные гимнастки поздравили с юбилеем Марину Лобач

Обладательница олимпийского золота Сеула, чемпионка мира и Европы, ее спортивная летопись, трещит по швам от побед. Эта хрупкая скромная девочка из Смолевич смогла покорить всю планету своей детской непосредственностью и нечеловеческим трудолюбием, характером сильнее, чем у спецназовца, и завораживающим танцем на гимнастическом ковре… Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»

Сегодня дива празднует юбилей, она королева бала, однако Марина по-прежнему остается той 17-летней девчушкой, с такими же ясными голубыми глазами и нежной улыбкой.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике:

Я просто люблю все красивое и стремлюсь сделать вокруг себя тоже такой ореол красоты, счастья и понимания. Лобач входит в техком Европейского гимнастического союза, она судья международной категории, но ближе ее душе тренерский хлеб. У Марины Лобач четыре воспитанницы, которые мечтают повторить успех своей наставницы.

Алина Горносько, бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике:

Она тренер в зале, тренер в жизни, она такой замечательный человек.

Лобач – это визитная карточка белорусского спорта, ею восхищаются, ей подражают, ее поздравляют.

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

Мариночка наша скоро воспитает еще нам новую или олимпийскую чемпионку, или призера Олимпиады. Мы в это очень верим и, конечно, сделаем все для этого необходимое.

Марина Гончарова, тренер РЦОП по художественной гимнастике:

Нас воспитывали на этой фамилии, что это наша первая олимпийская чемпионка. У меня была история, что мой первый беби-кап в детстве, я выступала с платочком голубеньким, я его, к сожалению, потеряла. Марина Викентьевна дала мне свой платок,с которым пришла на беби-кап, дала мне его выступить. Я была самым счастливым ребенком.