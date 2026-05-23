В Минске обсудили будущее выездной торговли на селе

Вопросы развития мобильной торговли на селе рассмотрели в Минске, сообщает СТВ. На рабочей встрече присутствовали машиностроители, представители розничных сетей и регуляторов рынка.

Среди основных задач – определение технических нюансов эксплуатации автомагазинов с целью предложения корректировок в законодательство, регулирующее кредитование и лизинг. Ранее в качестве основного заказчика автолавок выделялась потребкооперация. На сегодняшний же день сегмент стремительно осваивается крупными ритейлами.

Как указала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Светлана Короткевич, перечень торговых объектов и торговых субъектов продолжит расширение. Это позволит обеспечить качественное обслуживание населения в сельской местности.

Целю ставится вывод сервиса в регионах на принципиально новый уровень. Товары первой необходимости должны быть доступны даже в самых отдаленных деревнях.