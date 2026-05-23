В Национальный художественный музей поступил подлинный слуцкий пояс XIX века

Коллекция Национального художественного музея пополнилась подлинным слуцким поясом начала XIX века, сообщает официальный Telegram-канал Министерства культуры Беларуси.

Пояс создан на легендарной Радзивилловской мануфактуре (1807–1818 гг.). Изделие представляет из себя четырехсторонний, полный кунтушовый пояс размером 460×35 см с оригинальной бахромой. Образец выткали, используя шелк, серебряные и золоченые нити.

«Головы» пояса увенчаны парными цветочными кустами, а середник украшают ритмичные полосы с растительными веточками, розетками и овалами. Бордюры заполняют S-образные стебли с цветами. Колорит произведения построен на сочетании серебряного фона с орнаментом из декоративных побегов бежевого, голубого, розового и оттенков коричневого цвета. Среди особых деталей — тканые метки кириллицей «ФКСР» и «СЛУЦКЪ».

Приобретение пояса позволяет в рамках экспозиции Художественного музея выстроить хронологическую линию развития слуцкого мануфактурного производства.

Фото: Telegram-канал Министерства культуры Беларуси