Новости по тегу #Алена Фалей

В дебютном раунде основной сетки Алена Фалей обыграла Ханьюй Го.
Алена Фалей победно стартовала на «хардовом» турнире категории 125 в Варшаве.
За победу на соревнованиях белоруска поспорит с Саванной Бродус из США.
Завтра, 13 июня, за выход в финал соотечественница поспорит с француженкой Манон Леонард.
В стартовом круге основы белоруска прошла Полину Яценко из России.
В полуфинальном поединке белоруска, занимающая 335-е место планетарного топа, уступила 101-й ракетке мира – Елене-Габриэле Рузе из Румынии.
Чемпионка Беларуси одолела хозяйку кортов Кармен Лопес. В следующем круге Фалей сыграет против Вендулы Вальдманновой из Чехии.
В матче одной восьмой она встречалась с Габриэлой Кнутсон из Чехии.
В студии программы «Спорттаймер» Алена Фалей, обладательница двух титулов ITF и номинации БТФ.
Белоруска не испытала проблем во втором матче.
Арина Соболенко завершила сезон в ранге первой ракетки.
В одной четвертой она была сильней своей соотечественницы Алены Фалей.
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