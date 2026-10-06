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Новости по тегу #Алена Фалей

Белорусские теннисистки победно стартовали на турнире в Китае
06 октября 2026 12:44

Белорусские теннисистки победно стартовали на турнире в Китае

Белорусские теннисисты победно выступают на турнирах в Польше
03 августа 2026 18:21

Белорусские теннисисты победно выступают на турнирах в Польше

Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира в Португалии
13 июня 2026 18:08

Алена Фалей вышла в финал теннисного турнира в Португалии

Алена Фалей вышла в полуфинал турнира в Португалии
12 июня 2026 20:33

Алена Фалей вышла в полуфинал турнира в Португалии

Алена Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира в китайском Луане
31 марта 2026 17:43

Алена Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира в китайском Луане

Алёна Фалей завершила выступление на теннисном турнире в Словакии
29 ноября 2025 17:46

Алёна Фалей завершила выступление на теннисном турнире в Словакии

Белорусская теннисистка Алёна Фалей вышла 1/4 финала турнира в Испании
14 августа 2025 20:01

Белорусская теннисистка Алёна Фалей вышла 1/4 финала турнира в Испании

Алёна Фалей не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Испании
07 августа 2025 20:11

Алёна Фалей не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Испании

Теннис делает человека сильным. Алёна Фалей о золотой медали в школе, кумирах спорта и детской мечте
15 декабря 2024 18:02

Теннис делает человека сильным. Алёна Фалей о золотой медали в школе, кумирах спорта и детской мечте

Алёна Фалей вышла в четвертьфинал турнира в Японии
28 ноября 2024 13:44

Алёна Фалей вышла в четвертьфинал турнира в Японии

Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию мирового рейтинга
11 ноября 2024 13:45

Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию мирового рейтинга

Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции
25 октября 2024 18:35

Белоруска Яна Колодинская вышла в полуфинал теннисного турнира в Турции