«МЛ Витебск» сыграл вничью с «Гомелем» в 9-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Матчем «МЛ Витебска» и «Гомеля» стартовал 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды разошлись миром – 0:0. На 74-й минуте пенальти не реализовал нападающий витебской команды Диабате. Таким образом, «Гомель» отобрал очки в гостевом поединке у лидера турнирной таблицы.

Андрей Горовцов, главный тренер ФК «Гомель»:

Сегодня у меня вообще нет никаких претензий к ребятам. В принципе, тот футбол, который мы показали, я считаю, что он даже позволял нам надеяться на победу.

Этот матч стал вторым по посещаемости в нынешнем сезоне. На игре присутствовали 8 340 болельщиков. Отметим, что вместимость стадиона составляет 8 тысяч 100 человек.