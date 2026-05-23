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«МЛ Витебск» сыграл вничью с «Гомелем» в 9-м туре чемпионата Беларуси по футболу

23 мая 2026 11:24
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Матчем «МЛ Витебска» и «Гомеля» стартовал 9-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команды разошлись миром – 0:0. На 74-й минуте пенальти не реализовал нападающий витебской команды Диабате. Таким образом, «Гомель» отобрал очки в гостевом поединке у лидера турнирной таблицы. 

«МЛ Витебск» сыграл вничью с «Гомелем» в 9-м туре чемпионата Беларуси по футболу-1

Андрей Горовцов, главный тренер ФК «Гомель»:
Сегодня у меня вообще нет никаких претензий к ребятам. В принципе, тот футбол, который мы показали, я считаю, что он даже позволял нам надеяться на победу.

Этот матч стал вторым по посещаемости в нынешнем сезоне. На игре присутствовали 8 340 болельщиков. Отметим, что вместимость стадиона составляет 8 тысяч 100 человек. 

В игровой программе сегодняшнего дня запланированы четыре матча 9-го тура.

# Футбол Беларуси

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