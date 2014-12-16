Александр Новакович: Любовь к конькам, наверное, никогда в Беларуси не умрет

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечают Александр Новакович, член Исполкома Федерации конькобежного спорта Беларуси и главный судья этапа Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров в Минске, и спортсмен Игнат Головатюк.

«Минск-Арена» приняла в эти выходные этап Кубка мира среди юниоров. У нас – две медали. Много это или мало? Александр Новакович, что вы думаете по этому поводу?

Александр Новакович:

Действительно, тренерский штаб, мы рассчитывали, что еще хотя бы две медали могло быть в копилке. Это реальные были позиции наших спортсменов перед этапом. Но хорошо то, что заработали то, что заработали. Это первый прорыв за последние годы.

Медали, как говорится, медалями. А что касается личных результатов, что касается секунд? Конькобежный спорт – соревнование прежде всего с самим собой: насколько ты быстр, столько у тебя есть шансов на успех. Как мы, отстаем или приближаемся к ведущим результатам, к ведущим спортсменам?

Александр Новакович:

Я могу сказать, что стремительно приближаемся к лидерам. Лидеры, как известно, голландцы, они также и у нас собрали наибольший урожай. Но в группе ребят у нас уже много мест за последние два года в десятке.

Все-таки спортсменам нужно постоянно тренироваться. Игнат, скажи, пожалуйста, хватает ли тебе времени для тренировок? Потому что раньше спортсмены жаловались, что лед сдают в аренду для любителей, а спортсменам как раз-таки не хватает времени.

Игнат Головатюк:

Сейчас созданы все условия для того, чтобы мы тренировались. Льда вполне хватает. Все, что мы пожелаем. И медицина. Прямо на арене сделали восстановительные комплексы. Врачи работают с нами. То есть проблем нет.

Игнат, ты сам по ощущениям чувствуешь, есть вообще вариант добраться до лидеров и показать хорошие результаты, стать чемпионом, может быть, мира?

Игнат Головатюк:

Да, конечно. Все в перспективе. Еще только начало сезона, первый старт официальный был. Надеемся, что к концу сезона разбегаемся, еще будут медали. Будем бороться.

Насколько я знаю, вы отвечаете в Федерации как раз за юниорский сектор. Правильно?

Александр Новакович:

В том числе. Я являюсь директором Городского центра олимпийского резерва, где как раз мы и готовим резерв национальной команды.

Дети – наше будущее. Сейчас мы это будущее, всех лучших, наверное, посмотрели на этапе Кубка мира, имели возможность сделать это своими глазами. Что скажете, каковы наши перспективы здесь? Обнадеживающие?

Александр Новакович:

Мы очень рассчитываем на этих ребят. Подобрали, за последние три года провели большую селекцию. Лучшие из лучших представляют нашу страну на этапе в Минске и будут представлять на следующем этапе в Италии, в январе. В Варшаве – заключительный, финальный этап. И через неделю будет чемпионат мира, который, как известно, во всех видах является венцом сезона.

Наши задачи какие на этот чемпионат мира?

Александр Новакович:

Вообще, основная задача, я считаю, это попадание на Олимпийские игры в Корее и успешное выступление в Корее. А ребята должны планомерно готовиться. Если по ходу этой планомерной подготовки будут медали, заход на пьедестал, то мы только будем рады этому. Я думаю, заход на пьедестал как раз влияет на появление уверенности у ребят, что они наравне с лидерами. Вот это является основной задачей.

А что касается площадки, на которой выступают, на которой бегают наши спортсмены. Игнат, ты, наверное, слышал в кулуарах, что про нее говорят другие спортсмены, которые к нам приезжают? Им нравится наш лед или нет?

Игнат Головатюк:

Им очень понравился лед. У меня много друзей из многих стран. И все говорили, что на этих соревнованиях был просто шикарный лед, быстрый. Большинство спортсменов установили личные рекорды, которых не устанавливали даже у себя дома. Так что постарались наши заливщики, ледовары, сделали очень хороший лед.

У нас есть комментарий Александра Кибалко. Он член технического комитета Международного союза конькобежцев.

Александр Кибалко, член технического комитета Международного союза конькобежцев (Россия):

К счастью, все соответствует международным стандартам, требованиям Международного союза конькобежцев. Высочайшие условия. Вчера на грани был рекорд мира, могли установить юниорский рекорд мира голландцы. Это говорит о том, что качество льда и климат, температура – все условия высочайшего уровня.

Это не первое соревнование подобного уровня. А в перспективе планируются ли еще какие-то подобные?

Александр Новакович:

Да, нам дали провести этап, потому что в следующем сезоне «Минск-Арена» будет в начале января принимать чемпионат Европы по классическому многоборью – одному из самых крупнейших соревнований в сезоне. И в формате классического многоборья это будет последний чемпионат. С 2017 года поменяли формат, там уже будет дистанционно. Очень серьезные соревнования, поэтому я боюсь, что даже количества мест на трибунах не хватит, потому что, когда проходит в Голландии в 20-тысячных залах, они забиты полностью.

Старты, этапы Кубка мира показали, что у нас конькобежный спорт зрители, в принципе, тоже любят.

Александр Новакович:

Хотелось бы, чтобы больше. Но, может, благодаря вашей передаче, выступлению ребят, если покажут, что у нас действительно достойные есть молодые спортсмены, в перспективе, на будущее, я надеюсь, что к конькам тоже повернуться и будет интересно смотреть.

А сагитируйте нас с Кристиной, чтобы бы мы захотели своих детей отвести заниматься конькобежным спортом. Какой он прекрасный, какие у него преимущества?

Александр Новакович:

Я могу сказать, что это один из немногих видов спорта, который без приспособлений, колес, роликов и прочего позволяет развить самому спортсмену скорость до 60 км/ч. Вы можете себе представить? Разогнать свое тело до такой скорости. Это замечательно. Как я говорю, у кого свист в ушах – это непередаваемые ощущения. А тем более сейчас комфортные условия. Это не раньше мы бегали под открытым небом: дождь, снег, морозы 30-градусные. Сейчас ничего не мешает.

Хорошо. А коньки сколько стоят хорошие?

Александр Новакович:

Для спортсмена ничего не стоит, если он заслуживает этого. Он вырастает до какого-то определенного уровня и коньки получает все лучше и лучше.

А вначале родители же должны покупать?

Александр Новакович:

Нет. Мы в Центре предоставляем детям коньки, для начинающих бесплатно. Потом, если кто-то хочет ускорить процесс и недостаточно средств, или он хочет уникальные коньки, подороже, тогда родители уже раскошеливаются.

Расскажите нам немножко о национальной сборной нынешней. Молодая команда, молодой главный тренер.

Александр Новакович:

Да, команда молодая. Остался опытный Виталий Михайлов (мастер спорта международного класса). А в остальном ребята от 18 до 21-22 лет.

То есть это новое поколение. Я так понял, был у нас некоторый провал в подготовке. Но сейчас, благодаря в том числе и овалу «Минск-Арены», начинаем положение исправлять, эта молодежь уже подходит на какой-то уровень. Я прав?

Александр Новакович:

Да, совершенно верно. И, как мы называем, это поколение «Минск-Арены». За пять лет выросли на «Минск-Арене». Ребята с 13-15 лет – вот это новое поколение благодаря «Минск-Арене». Поэтому появилась такая перспективная серьезная команда.

Насколько вообще у нас велика в Беларуси культура коньков, как в Голландии, как в Норвегии? Там просто массовые тысячные забеги прямо по замерзшим рекам идут. У нас стали больше люди кататься на коньках?

Александр Новакович:

Было время, когда стали забывать. Но со строительством катков, если смотрите, на массовое катание идут тысячи-тысячи людей. Поэтому я думаю, что любовь к конькам, наверное, никогда в Беларуси не умрет, грубо говоря. Я просто помню из своего детства, в 70-х годах, когда заливался стадион «Динамо». Там в скверах катались тысячи любителей в зимнее время. Потом это потихоньку сошло на нет, во времена перестройки, в 90-х годах. Но вернулись катки – люди пошли на лед, стали с удовольствием кататься на коньках.

В конце концов, Игнат так пришел в коньки, в конькобежный спорт. И надеемся, что достигнет определенных высот. Игнат, какая у тебя есть мечта?

Игнат Головатюк:

Попасть сначала на Олимпийские игры, а потом уже, исходя из этого, что-то думать.