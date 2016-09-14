Неделя спорта проходит в Беларуси

Новости Беларуси. Неделя спорта стартовала в Беларуси. Во всех учебных заведениях страны пройдут спартакиады, тематические викторины, матчи студенческих и школьных лиг и мастер-классы по различным видам спорта. Ожидается, что более 5 тысяч школьников, педагогов и родителей примут участие в мероприятиях открытия Недели. Для них приготовлены показательные выступления по чирлидингу, фристайлу, бадминтону, в рамках спортивных дней пройдет и флешмоб «Беларусь – это мы». Также любой желающий сможет испытать свои силы в спортивных соревнованиях и пообщаться с олимпийскими чемпионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Будут презентации учреждений образования и ярмарка федерации видов спорта, которая также познакомит с деятельностью федерации. И конечно будут идти параллельно, это уже традиция, запись в объединения по интересам спортивных учреждений города Минска и республиканских спортивных учреждений.