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Неделя спорта проходит в Беларуси

14 сентября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Неделя спорта стартовала в Беларуси. Во всех учебных заведениях страны пройдут спартакиады, тематические викторины, матчи студенческих и школьных лиг и мастер-классы по различным видам спорта.  Ожидается, что более 5 тысяч школьников, педагогов и родителей примут участие в мероприятиях открытия Недели. Для них приготовлены показательные выступления по чирлидингу, фристайлу, бадминтону, в рамках спортивных дней  пройдет и флешмоб  «Беларусь – это мы».  Также любой желающий сможет испытать свои силы в спортивных соревнованиях и пообщаться с олимпийскими чемпионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Будут презентации учреждений образования и ярмарка федерации видов спорта, которая также познакомит с деятельностью федерации. И конечно будут идти параллельно, это уже традиция, запись в объединения по интересам спортивных учреждений города Минска и республиканских спортивных учреждений.  

# общество # Государственная политика в области спорта # Виктор Якжик

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