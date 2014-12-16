Конкур – наиболее зрелищный вид конного спорта с крупными призовыми фондами и знаменитыми наездниками

Юлия Крепчук, корреспондент:

Конкур по праву считается королевским видом спорта. И это не удивительно, потому что только здесь присутствуют красота, грация и величие. Сегодня этот вид спорта популярен как никогда. Сюда приходит огромное количество спортсменов и любителей.

Конкур – это самый зрелищный вид конного спорта. Его суть в безошибочном преодолении всадником на лошади препятствий разной сложности. Высота преград, в зависимости от класса соревнований, составляет от 100 до 180 см.

И, что немаловажно, этот вид спорта славится крупными призовыми фондами и знаменитыми наездниками, среди которых немало и королевских особ, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анастасия Труханович, четырехкратная абсолютная чемпионка Республики Беларусь по конкуру, тренер:

Сначала мы надеваем уздечку на него (то, чем мы управляем). Потом – ногавки, которые защищают лошадь от травм. Потому что ноги – это самое важное в нашем виде конного спорта. Потом надеваем вальтрап, чтобы седло не вытирало спину. Подушка (здесь сейчас гелевая) балансирует, чтобы тоже не было травм. Потому что если заболит спина, он будет отдыхать долго. И седло.

Подготовка лошади к соревнованиям начинается с двухлетнего возраста. Вначале она учиться прыгать без всадника. И только потом начинаются совместные тренировки.

Чтобы лошадь и всадник привыкли друг к другу и начали взаимодействовать, конечно, требуется время. Профессионалы уверены: лишь к шести годам лошадь вполне готова к серьезным соревнованиям.

Сергей Лещинский, тренер, мастер спорта по конкуру:

Какими чертами характера должен обладать всадник? Терпением, уверенностью и большим чувством к лошади. Чувствовать, как она движется, как она бежит. Но самое основное – это терпение.

Конкур – это не просто спорт, это светское развлечение для любителей. И ежегодно проводится множество любительских соревнований, где каждый желающий может попробовать свои силы.

Татьяна Денисевич, любитель:

Когда я была в Петербурге, была на конкурсе, меня очень впечатлил этот вид спорта. И вот поэтому сегодня я здесь. Так как нет возможности заниматься этим очень часто, это пока проходит на любительском уровне. Но в дальнейшем моя мечта – поучаствовать в каком-нибудь соревновании.

Впрочем, говорить о лошадях только в контексте спорта не очень правильно. Поскольку это прежде всего друг и любимец, который нуждается в вашей заботе и ласке. Не сомневайтесь, он обязательно отплатит вам любовью за любовь.