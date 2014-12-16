Теннисистка Навратилова и «Мисс СССР» поженились в Нью-Йорке

Новости США. Легенда тенниса Мартина Навратилова вступила в официальный брак с экс-мисс СССР Юлией Лемиговой. Церемония бракосочетания состоялась в Нью-Йорке.

Напомним, Навратилова сделала предложение 42-летней Лемиговой в сентябре 2014 года во время Открытого чемпионата США по теннису.

Мартина Навратилова (в интервью ВВС Russian):

Это странно. Мне уже 58, а я впервые сочетаюсь браком. Женщины-геи об этом обычно не задумываются. Но лет 10 назад я подумала, что скоро такие браки будут законными. И вот 10 лет прошло, и у нас свадьба. Я удивляюсь, что до сих пор многие геи-теннисисты скрывают это. Они так маскируются. Почему? Наверное, из страха. Спортсмены, как правило, стоят в первых рядах борцов за гражданские свободы, но не за права геев

О том, что теннисистка и модель не просто дружат, пресса узнала несколько лет назад. Но никто не подозревал, что отношения этих дам зайдут так далеко.

Для поклонников Юлии Лемиговой эта новость стала настоящим шоком: женщина воспитывает двоих малолетних детей. Жизнь этой женщины круто изменилась более двадцати лет назад. Тогда, в 1991, Юлия представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», завоевав в итоге третье место и звание «Вице-мисс». Лемигова долгое время работала в модельном бизнесе на Западе. А несколько лет назад во французской столице Юлия открыла SPA-салон. Маникюр и педикюр здесь делают исключительно знаменитости.

Русская красавица разочаровалась в мужчинах почти десять лет назад. И, как она признается, вновь обрела счастье, когда встретила Навратилову.

Кстати, последний роман теннисистки – с американкой Тони Лейтон – продлился целых восемь лет, правда закончился в суде. Обиженная мисс Лейтон требовала себе половину огромного состояния Навратиловой.

За свою спортивную карьеру Мартина Навратилова завоевала 167 теннисных титулов. Это абсолютный рекорд как среди женщин, так и среди мужчин (смотрите видео).