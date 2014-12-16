Заточка конькобежных профессиональных коньков: мастер-класс от тренера сборной Беларуси

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Это у нас конькобежные коньки. Они довольно длинные. В чем отличие от других коньков? Это конек, который имеет ось вращения впереди и возвратный механизм, пружинки, что позволяет спортсменам увеличивать скорость.

Толщина лезвия – 2 мм. Очень острый конек. Лично сам резал колбасу или что-то из пищи, когда под рукой не было ножа.

Вот такой обычный, уже, можно сказать, древний станок для заточки конькобежных коньков. Но он служит очень верно. У нас очень важно после того, как мы делаем радиус в коньках специальной машиной, автоматически, очень важно как можно дольше сохранить этот радиус. Мы так устанавливаем конечки, планки здесь стоят сверху.

Сначала мы делаем заусенцы. Появились заусенцы. Дальше мы начинаем шлифовать. Мелкой стороной шлифуем. Это все занимает приблизительно, чтобы образовались заусенцы, минут пять. Для топовых результатов, естественно, мы делаем очень долгий процесс шлифовки. Три разных поверхности камня, которые доводят поверхность до трех микрон. Практически зеркало получается у поверхности полоза конька, на котором спортсмен катиться. Максимально уменьшить трение конька об лед.

Помимо заточки коньков в современном конькобежном спорте мы используем загиб лезвия в сторону поворота. Используем такой ключик. Это микрометр. Посмотрим таким образом, в какую сторону какая часть лезвия загнута. Посмотрели, если что-то не устраивает, мы делаем с помощью такого устройства загиб конька в сторону поворота. Микрометр нам помогает определить ту часть лезвия, которую нам необходимо загнуть. Таким образом мы их загибаем в поворот, то есть, как я уже говорил, помимо радиуса у нас еще есть загиб лезвия. Мы делаем так, все лезвие у нас будет смотреть четко в поворот. Спортсмен это очень здорово чувствует на больших скоростях. Это помогает справляться с виражом.

Можем на глаз посмотреть. Кто давно делает, видит, какой части чего не хватает.