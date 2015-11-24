Александр Лукашенко: То, что происходит в хоккее, меня не просто настораживает – так просто быть не должно

Новости Беларуси. И начнем с темы спорта, а точнее, игры, которую любят миллионы. Но на этот раз с негативным оттенком. Президента Беларуси настораживает ситуация в хоккее. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом спортивных функционеров. Результаты выступлений хоккеистов нестабильные. Это касается национальной сборной. Есть вопросы и к минскому «Динамо». И это при том, что в Беларуси, мягко говоря, немалые деньги вкладываются в развитие этого вида спорта.

Это не просто спорт, это не просто цифры на табло. Белорусы, хоть и не канадцы, не родоначальники хоккея, но за ледовыми баталиями следят всей страной. «Минск-Арена» — рекорды по аншлагам била не раз, а во время решающих матчей у экранов собирается, что называется, и млад, и стар. Равнодушных нет. Потому и внимание к результатам такое пристальное. На самом высоком уровне. Сегодня на совещании у главы государства говорили о наболевшем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Еще раз подчеркну: то, что происходит в хоккее, меня не просто настораживает – так просто быть не должно. Если это будет продолжаться, то в кратчайшие сроки будут приняты самые радикальные меры. Но смотреть на то, как играет там сборная (пока ни то ни сё)… Посмотрим. Что касается «Динамо», то мы идем от лучшего к худшему как минимум. Такая игра, что сегодня можем выиграть с разницей в 5 шайб, а завтра с такой же разницей проиграть по силе такой же команде, как вчера, никуда не годится. Нет никакой стабильности. При этом хочу напомнить, что деньги для того, чтобы хоккей развивался не хуже, чем вчера, немалые вложены. У государства нет лишних денег.

Пора переходить на окупаемость, самоокупаемость. Есть клубы, пусть зарабатывают деньги. Что заработали, пусть тратят согласно тем законам, которые существуют в стране. А поддержка будет сокращаться, как это было принято в соответствии с моими решениями год или два назад.

Острых вопросов нет. Это сразу подчеркнут руководители хоккейной отрасли. Сборная планомерно готовится к мировому форуму, которой в 2016-м пройдет в России. Наш флагман «Динамо» — по сравнению с прошлым сезоном несколько сдал — от собственного прошлогоднего результата отстает на 5 очков, но ситуация поправимая. Главная задача сейчас — выбрать для зубров тренера из расширенного списка кандидатов. Хоккейное «Динамо» — не обособленный проект, он работает на успех всего белорусского хоккея. Так что в тренерский штаб войдут ассистенты главкома национальной сборной. Единственная по-прежнему больная точка — это легионерский статус для белорусов в КХЛ. Уже после старта чемпионата было принято решение, что наши игроки в российских клубах приравниваются к легионерам. А значит, их шансы выйти на площадки континентальной хоккейной лиги значительно уменьшаются. Впрочем, наша Федерация намерена продолжить отстаивать белорусские интересы.

Игорь Рачковский, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Мы руки не сложили. Последняя инстанция — суд. Есть экономический суд СНГ. Поэтому мы пока выдерживаем паузу. Мы должны развивать наш чемпионат, чтобы мы не зависели ни от каких форс-мажорных ситуаций. Довели президенту наши требования. Это статус хоккеиста. Мы установили впервые минимальный уровень заработной платы хоккеиста, чтобы социально их защищать. Это 8,5 млн. белорусских рублей. Практически половина хоккеистов чемпионата Беларуси получает именно эту минимальную зарплату. А максимальная зарплата достигает в 10 раз больше, 85 млн. рублей, но это единицы, чуть более десяти человек.

Каким бы не был итог этих окололедовых баталий, главный вывод для белорусов — фундаментом для будущих успехов должны быть свой чемпионат и собственная сильная школа. Одно из принятых на совещании решений — команды от 16 и до 20 лет будут работать в единой связке — Институт национальных команд. Кстати, по такому же принципу, выстроена канадская школа хоккея.

Олег Антоненко, ассистент главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею:

Мы собрали самое лучшее, что сейчас в современном хоккее. Что касается развития детского хоккея, детские и юношеские школы (U16, U 17, U 18, U 20), эти сборные должны работать в одном контексте, игровая система должна быть выстроена, ребята, подойдя к первой команде, будут полностью готовы играть в ту систему, которая требуется для игры в национальной сборной.

Ажиотаж в спортивных школах — еще одно подтверждение тому, что хоккей в Беларуси поистине народный вид спорта. Им занимается почти 5 тысяч человек. Для небольшой страны — показатель солидный. Кстати, по числу занимающихся хоккеем Беларусь на 17-м месте в мире. В пятерке лидеров Канада, США, Чехия, Россия и Финляндия.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня очень много желающих со стороны родителей, которые готовы привести своих ребят 6-7 лет заниматься хоккеем. И это замечательно. Поэтому мы понимаем, что этот вид спорта должен развиваться в нашей стране, должны быть хорошие результаты.

И если искать и развивать талант будущих спортивных звезд — дело тренера (здесь от них ждут более эффективной работы), то удержать и обучить грамотного наставника — это задача государственного масштаба. Лучшим специалистам, причем правило коснется не только хоккея, помогут с жильем.

Игорь Рачковский, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Президент акцентировал внимание на том, что для детских тренеров будет рассматриваться вопрос арендного жилья, чтобы их закреплять, мотивировать. А Федерация вместе с университетом физкультуры будет заниматься их практической стажировкой и определением, куда им идти. Без детского тренера не будет никакого развития.

Такая помощь окажется весьма кстати особенно в регионах. Заниматься хоккеем сегодня можно в разных уголках Беларуси. В стране 35 ледовых арен. По этому показателю мы 16-е в мире. А ведь когда-то крытые хоккейные площадки можно было пересчитать по пальцам одной руки. Главное требование — возведенные арены не должны пустовать. Причем заниматься там должны не только ребята из специализированных школ, но и любители. Вопрос на контроле главы государства. А вот на контроле у Федерации хоккея теперь будут назначения руководителей клубов и всех значимых объектов. Так что в ближайшее время, вероятнее всего, их контракты будут вновь подписаны уже с соответствующим согласованием.

Эффективное управление и эффективность вложенных в спорт средств. На развитие хоккея направляется треть всех «спортивных денег». Ожидания от инвестиций должны быть оправданы. Дважды седьмое место на последних чемпионатах мира — результат неплохой, но страна ждет большей отдачи, тем более что до 2014-го наша команда и вовсе трижды располагалось на 14 строчке итоговой таблицы. Молодежная команда в возрасте до 20 лет в 2015-м вышла в элитный дивизион. А юноши до 18 в первом дивизионе заняли 2 место. И, кстати, у белорусов есть все шансы вновь стать очевидцами матчей топ-уровня. Наша страна будет бороться за проведение чемпионата мира после 2020-го года. А значит, есть все шансы, что большой хоккей в Беларусь вернется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.