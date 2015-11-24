«Лучше, чем сегодня, не было никогда» — о сегодняшних возможностях заниматься хоккеем в Беларуси

Новости Беларуси. Менее чем через полтора часа мы, конечно, будем болеть за наших зубров, которые сразятся со «Слованом» на площадке в Братиславе. Хочется надеяться что «Динамо-Минск» удастся прервать серию «победа — поражение». А пока в этом контексте без преувеличения можно сказать, что хоккей — любимая игра белорусов. Матчи на льду проводятся регулярно, в том числе на любительском уровне. И даже во дворах. В том, что этой игре, все возрасты покорны, убедилась Анастасия Винчо, корреспондент СТВ. Подробнее в сюжете программы «24 часа».