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«Лучше, чем сегодня, не было никогда» — о сегодняшних возможностях заниматься хоккеем в Беларуси

24 ноября 2015 16:55
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Новости Беларуси. Менее чем через полтора часа мы, конечно, будем болеть за наших зубров, которые сразятся со «Слованом»  на площадке в Братиславе. Хочется надеяться что «Динамо-Минск» удастся прервать серию «победа — поражение». А пока в этом контексте без преувеличения можно сказать, что хоккей — любимая игра белорусов. Матчи на льду проводятся регулярно, в том числе на любительском уровне. И даже во дворах. В том, что этой игре, все возрасты покорны, убедилась Анастасия Винчо, корреспондент СТВ. Подробнее в сюжете программы «24 часа». 

# Хоккей Беларуси

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