Греко-римская борьба: как присуждаются баллы и за что можно получить дисквалификацию

Первые правила греко-римской борьбы были предельно просты: победителем назывался тот, кто три раза бросал соперника на землю. Время внесло свои коррективы, и теперь греко-римская борьба выглядит иначе. Самое первое, на что стоит обратить внимание, – в настоящее время спортсмены сражаются на специальном ковре и время схватки ограниченно двумя периодами по три минуты.

Николай Богданенок, старший тренер сборной Беларуси по Греко-римской борьбе:

Вот у нас рабочая зона – желтый ковер, красная зона – это уже за пассив можно давать. И когда выходит за красную зону, наказывается.

Добиться победы в греко-римской борьбе можно тремя способами. Первый, пожалуй, самый нежелательный – это когда один из борцов получает травму, не является на состязания или наказывается дисквалификацией. Второй – это так называемая чистая победа, знакомая многим под экзотическим названием «туше».

Николай Богданенок, старший тренер сборной Беларуси по Греко-римской борьбе:

Когда соперник провел прием и положил его на лопатки. Как только коснулся, на спину лег борец, считается чистая победа, засчитывается сопернику поражение.

И третий, самый распространенный способ добиться положительного результата в схватке – это выиграть ее по баллам.

Николай Богданенок, старший тренер сборной Беларуси по Греко-римской борьбе:

Есть оценка в один балл, в два бала, в четыре балла, в пять. Победа присуждается по сумме двух периодов. Чисто техническая – с разницей в 8 баллов. Это может быть 8:0, 9:1, 10:2. С разницей в 8 баллов.

За что же даются эти самые заветные баллы? Говоря простым языком, чем круче прием, тем ближе ты к победе.

Николай Богданенок, старший тренер сборной Беларуси по Греко-римской борьбе:

Один балл дается за то, что один из соперников выходит за территорию ковра. Дается еще балл с предупреждением, если соперник в это время разворачивается спиной к ковру. За бросок дается два балла. Бросок, фаза полета есть, опасное положение. Опасное положение – это или бок, или спина. Четыре балла дается. И у нас есть пять баллов: высокий бросок, амплитуда большая, он летит, попадает в опасное положение. За это дается пять баллов.

Партер или партер? Так как мы говорим совсем не о театре, то партер. Это часть поединка, когда один из соперников находится в положении лежа на ковре. Бытует мнение, что именно так проще всего заработать баллы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Николай Богданенок, старший тренер сборной Беларуси по Греко-римской борьбе:

Партер ставят тогда, когда один из соперников пассивничает. Судейская бригада должна оценить, кто из них пассивнее, а кто активнее. Один защищается, а второй атакует в партере. Реально есть возможность взять в партере захват и провести прием.

Греко-римская борьба – это спорт честных, а потому дисквалификация здесь – дело редкое. За разговоры во время схватки или незначительные нарушения спортсмену выносится предупреждение. Максимум – его сопернику присуждается балл. Главное помнить, что играть с огнем не стоит.

Николай Богданенок, старший тренер сборной Беларуси по Греко-римской борьбе:

На ковре борцы вообще не должны разговаривать. Ни между собой, ни с судьей. Это наказывается. Все технические действия, которые проводятся ниже пояса, не засчитываются. Это фол. Дисквалификация за неспортивное поведение – это другое. Головой нельзя бить, локтем, кулаком. За грубое поведение тебя могут снять не только со схватки, но и с соревнования.

Время идет и все меняется. Греко-римская борьба также не стоит на месте. И чтобы разобраться во всех тонкостях этого вида спорта, мало одного интервью и сюжета. Но этого точно достаточно, чтобы понять: борьба – это не просто состязание в силе. Она учит мыслить, действовать и преодолевать любимые препятствия, добиваясь чистой победы. Туше.