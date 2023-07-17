Александр Лукашенко поздравил экипаж «МАЗ-СПОРТавто» с победой на ралли-рейде «Шёлковый путь»

Новости Беларуси. Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь», который завершился в Москве. Команду поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь», который завершился в Москве. Команду поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам ралли наш экипаж показал лучший результат – 24 часа 22 минуты 14 секунд. Белорусы впервые вышли на старт «Шелкового пути» 13 лет назад и сейчас первый раз стали его триумфаторами. До этого побеждала только команда КАМАЗа.
Виталий Мурылев, пилот экипажа:
Дорога – не скажу, что сильно сложно все, вдоль полей. Немножко были сложности по навигации. Но, в принципе, исправная машина, почти чистая, все хорошо.
Автомарафон проводят с 2009-го. В разные годы его маршрут проходил по территории России, а также стран Центральной Азии и КНР. На этот раз стартовали 11 дней назад в Казани, общая протяженность дистанции по 13 российским регионам превысила 5 000 километров.