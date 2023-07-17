Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил экипаж «МАЗ-СПОРТавто» с победой на ралли-рейде «Шёлковый путь»

17 июля 2023 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь», который завершился в Москве. Команду поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил экипаж «МАЗ-СПОРТавто» с победой на ралли-рейде «Шёлковый путь»-1

По итогам ралли наш экипаж показал лучший результат – 24 часа 22 минуты 14 секунд. Белорусы впервые вышли на старт «Шелкового пути» 13 лет назад и сейчас первый раз стали его триумфаторами. До этого побеждала только команда КАМАЗа.

Александр Лукашенко поздравил экипаж «МАЗ-СПОРТавто» с победой на ралли-рейде «Шёлковый путь»-4

Виталий Мурылев, пилот экипажа:
Дорога – не скажу, что сильно сложно все, вдоль полей. Немножко были сложности по навигации. Но, в принципе, исправная машина, почти чистая, все хорошо.

Александр Лукашенко поздравил экипаж «МАЗ-СПОРТавто» с победой на ралли-рейде «Шёлковый путь»-7

Автомарафон проводят с 2009-го. В разные годы его маршрут проходил по территории России, а также стран Центральной Азии и КНР. На этот раз стартовали 11 дней назад в Казани, общая протяженность дистанции по 13 российским регионам превысила 5 000 километров.

# Автомобильные гонки # Александр Лукашенко # Сергей Вязович # Виталий Мурылев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно бороться за 5-6 финалов на ЧМ! Насколько белорусские пловцы готовы к международным стартам?
16 июля 2023 18:15

Можно бороться за 5-6 финалов на ЧМ! Насколько белорусские пловцы готовы к международным стартам?

Впервые за 10 лет! Белорусские МАЗы привезли победу с ралли-рейда «Шёлковый путь»
16 июля 2023 17:19

Впервые за 10 лет! Белорусские МАЗы привезли победу с ралли-рейда «Шёлковый путь»

Теннис. Итоги финала Уимблдонского турнира среди женщин
15 июля 2023 19:01

Теннис. Итоги финала Уимблдонского турнира среди женщин