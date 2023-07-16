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Впервые за 10 лет! Белорусские МАЗы привезли победу с ралли-рейда «Шёлковый путь»

16 июля 2023 17:19
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Появился еще один повод поговорить о белорусских технологиях. На этот раз в машиностроении. Наш экипаж впервые одержал победу в ралли «Шелковый путь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До этого больше 10 лет первое место не уступали российские КАМАЗы. Но сейчас победу привезли на белорусских МАЗах.

Впервые за 10 лет! Белорусские МАЗы привезли победу с ралли-рейда «Шёлковый путь»-1

По итогам экипаж Сергея Вязовича показал лучший результат – 24 часа 22 минуты и 14 секунд. Дистанция гонки составила более 5 тысяч километров. Маршрут начался в Казани и охватил 13 российских регионов. Дорога не была простой. Подвели погодные условия. Но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что МАЗы грязи не боятся.

Впервые за 10 лет! Белорусские МАЗы привезли победу с ралли-рейда «Шёлковый путь»-4

Сергей Вязович, победитель ралли-рейда «Шелковый путь»:
Удалось нам это сделать благодаря тому, что вся команда на протяжении последних лет в условиях санкций сохранила огромную мотивацию и пронесла ее через эти года, выразив это отличной подготовкой самого грузовика и готовностью работать в сложнейших условиях на самой гонке. Поэтому я благодарен всем ребятам, которые принимали участие и в подготовке, и участвовали в самой гонке, за то, что они проделали огромную работу.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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