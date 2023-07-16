Впервые за 10 лет! Белорусские МАЗы привезли победу с ралли-рейда «Шёлковый путь»

Появился еще один повод поговорить о белорусских технологиях. На этот раз в машиностроении. Наш экипаж впервые одержал победу в ралли «Шелковый путь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До этого больше 10 лет первое место не уступали российские КАМАЗы. Но сейчас победу привезли на белорусских МАЗах.

По итогам экипаж Сергея Вязовича показал лучший результат – 24 часа 22 минуты и 14 секунд. Дистанция гонки составила более 5 тысяч километров. Маршрут начался в Казани и охватил 13 российских регионов. Дорога не была простой. Подвели погодные условия. Но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что МАЗы грязи не боятся.