Можно бороться за 5-6 финалов на ЧМ! Насколько белорусские пловцы готовы к международным стартам?

На первенстве России по плаванию взяли три медали. Анна Петруцкая замкнула тройку сильнейших на дистанции 200 метров брассом, а вот в эстафетном плавании 4 по 100 комбинированная наши парни к бронзовой медали прибавили и юниорский рекорд страны. Ранее белорусы также в эстафете, но кролевой стали обладателями серебра, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Тем временем национальная команда готовится в Бресте к финалу Кубка России, который стартует через неделю в Казани. Кто попал в команду и на какие результаты ориентируются тренеры – в нашем следующем сюжете.

Нужно побороться, Настя выигрывает начало, парни выигрывают финиш. Надо сопротивляться на слабеньких участках. Приготовились! И… Оп!

Их работа началась в прошлом году, этот период был очень сложным как для всего белорусского спорта, так и для плавания. Анастасия Шкурдай – рекордсменка и чемпионка Европы, финалистка Олимпийских игр в Токио на 100 метров баттерфляем. Еще в детстве девочке прочили блестящее будущее, ведь в 14 не каждый становится мастером спорта международного класса. И не ошиблись. Анастасия Шкурдай полностью подтвердила свой уровень. Уже в 15 она взяла серебро и бронзу на юношеских Олимпийских играх, звездным способом был дельфин. На следующий год девушка дала бой взрослым и на короткой воде на чемпионате Европы никому не отдала пьедестал. Планирование в спорте высших достижений – один из самых сложных векторов, от которого зависит результат. Любые неточности или ошибки могут стоить спортсмену всей карьеры. Не менее важна связь с тренером. Если происходит смена коуча, этот момент сопряжен с большим риском. Насте наравне со спортивными триумфами пришлось пережить и такой жизненный опыт. Можно сказать, девушке очень повезло и судьба ее свила с Никитой Луговкиным. Молодой тренер смог подготовить несколько олимпийских финалов и чемпионов первенства Европы. Сегодня Никита является тренером национальной команды Беларуси и личным Анастасии Шкурдай.

Никита Луговкин, старший тренер национальной команды Беларуси по плаванию:

Когда мы поработали с ней первый месяц, мы поняли, что вне зависимости от того, куда бы она ни поехала на сбор, какое бы это ни было красивое, классное место, она всегда со временем хочет домой. Это, видимо, идет внутренняя какая-то зарядка душевная. Но это, наверное, самое важное. Потому что талантливых ребят много, кто-то способный, кто-то талантливый, кто-то трудолюбивый, но если нет этого душевного комфортного состояния, то нельзя показать максимальный результат.

Анастасия Шкурдай, чемпионка Европы по плаванию:

Я стараюсь четко слушать тренера, выполнять все его установки. Но при этом у нас довольно взрослые отношения, никто на меня не давит в психическом плане, чувствую себя довольно комфортно и спокойно. Главный летний старт сезона у белорусских пловцов – финал Кубка России, который примет Казань уже 25 июля. Шкурдай – многогранный пловец, она одинаково сильно плывет как полтинник, так и 200. И даже может 400. В этом году было принято решение сделать основной дистанцией 200 метров на спине.

Анастасия Шкурдай:

История с 200 спиной уже тянется больше года, наверное. Начиная с соревнований ISL – там меня поставили на 200 метров на спине по короткой воде. Я показала довольно неплохой результат, улучшила свой лучший показатель и побила рекорд страны. Потом мы решили продолжить прогрессировать на длине. И Ольга Яковлевна вложила задатки в этой дистанции в меня. И с новыми тренерами мы увидели, что я могу прогрессировать неплохо именно в этой дисциплине. Появился к ней интерес. И всегда мне нравилось чередовать свои основные дистанции, так и проще улучшать, и есть какое-то переключение со способа на способ.

Никита Луговкин:

Недавно появилась информация о возможности Азиатских игр и так далее. Естественно, если что-то будет меняться, какие-то возможности для сборной команды, то будет меняться и план. На сегодня основной старт – это июль. Потом небольшой отдых. И начинается олимпийский сезон. Мы, естественно, настраиваемся только на Олимпиаду. Мы должны заложить плацдарм к хорошему результату. Какая будет ситуация, нас не касается. Мы будем стремиться показать результат именно к Парижу. Конечно, такие цифры есть, но когда я с ней начинаю разговаривать, она мне не разрешает. Говорит: я не хочу об этом думать. Я хочу, чтобы у нее не было границ, чтобы могла, если я скажу, к примеру, две-три, она скажет: так, это все, что я могу. Нет, пусть она из двух плывет. Как говорит сама Настя, у них с тренером взрослые и зрелые отношения. И они многие вопросы решают на паритете. Причем часто смотрят на вещи одинаково. Невербальная связь действительно видна.

В этом тандеме есть и еще один специалист. Тренер по ОФП Елена Карпеева. Девушка – мастер спорта международного класса. На это звание нужно не только тонны воды перемолотить. Здесь интеллект рулит, а физиология выполняет. Она решила глубоко изучить направление общефизической подготовки, резерва организма и профилактики травм. Без ОФП сегодня никуда. И если недельном планировании значатся 10 тренировок на воде, то к ним обязательно нужны шесть на суше.

Анастасия Шкурдай:

В идеале каждый специалист должен заниматься своим делом. И если я делаю сушу, то хотелось бы, чтобы ОФП и блок на суше, в зале, строил именно специалист по залу. Хотя, тоже маленькая ремарка, когда я работала с Ольгой Яковлевной, у нас тоже был специалист по залу. Просто мы с ней работали больше онлайн.

Елена Карпеева, тренер по ОФП национальной команды Беларуси по плаванию:

Данный период у нас уже предсоревновательный. То есть мы уже снижаем постепенно нагрузку, увеличиваем отдых. И моя задача, чтобы к соревнованиям она подошла в оптимальном состоянии, взрывная и готовая выступать. С Настей очень интересно работать. Это, я бы сказала, очень творческая работа. Спортсменка очень интересная, способная. И, конечно, я в своей работе тоже очень многому учусь. И она помогает мне понять многие моменты. Но я считаю, что у нее еще очень много нераскрытых возможностей.

К финалу Кубка России готовятся 11 белорусов, они выполнили квалификационные нормативы в июне, на отечественном старте. За ориентир временного показателя были взяты результаты финалов чемпионата России – 2022. И теперь проводят учебно-тренировочный сбор в Бресте, где условия для подготовки просто потрясающие. Вышел из номера и оказался в бассейне. Вышел из бассейна и оказался на территории прекрасного спортивного комплекса, где можно и пробежать кросс, и стать спортивным болельщиком разных видов спорта. Это была ремарка. Возвращаемся к пловцам. Скажу, что параллельно казанскому форуму будет проходить чемпионат мира в Японии.