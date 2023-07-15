Теннис. Итоги финала Уимблдонского турнира среди женщин

На Уимблдоне был сыгран финал в женском одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старейший и самый престижный теннисный турнир выиграла Маркета Вондроушова.

В чемпионском матче представительница Чехии в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса – 6:4, 6:4. Девушки провели на корте час 20 минут. В каждой партии Жабер лидировала с запасом в несколько геймов. Но в ключевые моменты терялась и позволяла Маркете брать важные очки.

Таким образом, впервые за 55 лет победительницей травяного мейджора стала несеяная теннисистка. В прошлом сезоне Вондроушова не могла играть из-за травмы. Она перенесла две операции на левом запястье. Однако возвращение в тур прошло успешно. Сейчас чешка дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.