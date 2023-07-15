Прямой эфир

Теннис. Итоги финала Уимблдонского турнира среди женщин

15 июля 2023 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Уимблдоне был сыгран финал в женском одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Старейший и самый престижный теннисный турнир выиграла Маркета Вондроушова.

Теннис. Итоги финала Уимблдонского турнира среди женщин-1

В чемпионском матче представительница Чехии в двух сетах одолела Онс Жабер из Туниса – 6:4, 6:4. Девушки провели на корте час 20 минут. В каждой партии Жабер лидировала с запасом в несколько геймов. Но в ключевые моменты терялась и позволяла Маркете брать важные очки.

Таким образом, впервые за 55 лет победительницей травяного мейджора стала несеяная теннисистка. В прошлом сезоне Вондроушова не могла играть из-за травмы. Она перенесла две операции на левом запястье. Однако возвращение в тур прошло успешно. Сейчас чешка дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

Теннис. Итоги финала Уимблдонского турнира среди женщин-4

А вот Онс Жабер проиграла свой третий финал турнира Большого шлема. После яркой 1/2 против нашей Арины Соболенко, главной фавориткой Уимблдона считалась именно она. Однако сегодня Онс явно перегорела. После матча теннисистка из Туниса назвала данное поражение самым болезненным в своей карьере.

# Теннис # Онс Жабер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Вязович: МАЗ – одна из быстрейших машин в мире!
15 июля 2023 18:56

Сергей Вязович: МАЗ – одна из быстрейших машин в мире!

Добро пожаловать на трибуны! Рассказываем о подготовке легкоатлетов к II Играм стран СНГ
15 июля 2023 16:29

Добро пожаловать на трибуны! Рассказываем о подготовке легкоатлетов к II Играм стран СНГ

«Атмосфера замечательная!» В Минске стартовал второй этап открытого ЧБ по баскетболу 3х3
15 июля 2023 14:19

«Атмосфера замечательная!» В Минске стартовал второй этап открытого ЧБ по баскетболу 3х3