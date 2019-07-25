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Белоруска Татьяна Дроздовская получила лицензию выступление на Олимпиаде в Токио

25 июля 2019 15:10
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Новости Беларуси. Беларусь будет представлена в Токио в парусном спорте. Чемпионка мира и Европы, лидер национальной команды Татьяна Дроздовская, смогла добыть для страны заветный олимпийский квиток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Татьяна Дроздовская получила лицензию выступление на Олимпиаде в Токио-1

На чемпионате мира в классе судов Laser-Radial, который 24 июля завершился в Японии, белоруска смогла пробиться сперва в золотой флот, и по итогам всех шести финальных гонок заняла четвертое место. Это дало ей право стать обладательницей пропуска в Токио. На 10 олимпийских лицензий претендовали 29 спортсменок.

# Олимпиада 2020 # Татьяна Дроздовская # Фотофакт

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