Белоруска Татьяна Дроздовская получила лицензию выступление на Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Беларусь будет представлена в Токио в парусном спорте. Чемпионка мира и Европы, лидер национальной команды Татьяна Дроздовская, смогла добыть для страны заветный олимпийский квиток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате мира в классе судов Laser-Radial, который 24 июля завершился в Японии, белоруска смогла пробиться сперва в золотой флот, и по итогам всех шести финальных гонок заняла четвертое место. Это дало ей право стать обладательницей пропуска в Токио. На 10 олимпийских лицензий претендовали 29 спортсменок.