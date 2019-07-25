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Российская волейболистка Ольга Богданова будет играть за «Минчанку»

25 июля 2019 15:08
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Новости Беларуси. Женская волейбольная команда «Минчанка» продолжает комплектовать состав к новому сезону. Очередным новичком дружины стала россиянка Ольга Богданова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российская волейболистка Ольга Богданова будет играть за «Минчанку»-1

Ее амплуа – доигровщица. Выступать будет под номером 8. В минувшем сезоне она защищала цвета Сахалина. В послужном списке – бронза Кубка России и золото Кубка Сибири и Дальнего Востока.

# Волейбол # Фотофакт

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