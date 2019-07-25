В Токио представили дизайн олимпийских медалей-2020

Новости Японии. В Токио представили дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей летней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Торжественная церемония состоялась 24 июля. Именно 24 июля 2020 года в японской столице начнутся главные летние старты четырехлетия.

На каждой из медалей изображена сферической формы эмблема токийских Игр с традиционным узором. А на обратной стороне медали изображена древнегреческая богиня победы Ника.