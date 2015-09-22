Александр Лукашенко посетил НОК и подписал заявку на участие Беларуси на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро

Новости Беларуси. Дарья Домрачева, Виктория Азаренко, Антон Кушнир. Это далеко не весь список имен из мира спорта, с которыми теперь ассоциируется наша страна. Благодаря успешным, громким выступлениям уже смело можно говорить о высоком авторитете Беларуси в мировой олимпийской семье.

22 сентября тема спорта была в центре внимания президента.

Александр Лукашенко посетил Национальный олимпийский комитет и подписал заявку на участие нашей команды в летних играх в Рио-де-Жанейро.

Глава государства подчеркнул, что Олимпиада-2016 будет серьезнейшим экзаменом для каждого атлета и тренера.

Дарья Домрачева, Виктория Азаренко, Александра Герасименя, Александр Медведь, Наталья Цилинская. Десятки других легендарных белорусских олимпийцев и чемпионов. Где еще и когда увидеть вот так их всех вместе и сразу?

Руками белорусских спортсменов, президента и чиновников 22 сентября в Минске, у нового здания Национального олимпийского комитета Беларуси, было положено начало Олимпийской аллеи.

Взяв в руки лопаты, спортсмены, не сговариваясь, начинают состязаться друг с другом, кто же посадит дерево первым. Вот что значит психология победителя. Многим чиновникам не помешало бы взять на заметку.

Это дуб черешчатый – одно из самых долгоживущих деревьев: может расти до двух тысяч лет.

Успехи спортсменов – один из факторов, по которому можно судить в целом об успехах страны. А олимпийские медали – это, без преувеличения, факт высокого уровня ее развития. Конкуренция сегодня в мире беспрецедентная.

Похоже, Александр Лукашенко каждого из пришедших к новому олимпийскому дому знает в лицо. Как и успехи или проблемы того или иного вида спорта.

Впрочем, 22 сентября говорили, конечно, не только о закладке Олимпийской аллеи у здания НОК. Главная тема – предстоящая в 2016 году Олимпиада в Рио-де-Жанейро.

59 белорусских спортсменов уже выполнили требования и нормативы для участия в 10 видах спорта и 37 дисциплинах.

Президент говорит о том, насколько для Беларуси важны победы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На любого спортсмена всегда оказывалось давление. Вы все на виду, вы великие, вы выступаете среди равных. Нам нужны Нестеренки, нам нужны Медведи. И Дашке сейчас говорю, и Вике: «Вы не вечные. У спортсмена жизнь самая короткая, короче, чем у президентов и политиков. А что потом за вами?» Поэтому, если вы, достигнув такой высоты, попадаете под критику в средствах массовой информации, ну что же, терпите и преодолевайте это давление. На вас давят не потому, что вы плохие, а потому, что ваши победы – это больше, чем политика. И когда я прихожу куда-то и говорю о Беларуси, немцы, европейцы, где очень любят биатлон, да по всему миру, вспоминают Домрачеву. Китайцы мне о ней говорят. Понимаете, насколько вы вмонтированы в эту политику? С этого начинается весь диалог на самом высоком уровне. И мы на это денег никогда не жалели. Но мы же небогато живем и никогда не нарушали свой договор со спортсменами. Положено, что пообещали отдать (многое, немного), но договорились – мы это делаем. В советские времена такого не было. Поэтому и спрос будет соответствующий.

В Беларуси прекрасно помнят достижения последних лет: триумфальные три золотые медали Дарьи Домрачевой на зимней Олимпиаде в Сочи, Большой хрустальный глобус, «золото» Сочи по фристайлу Аллы Цупер и Антона Кушнира, победу пловца Евгения Цуркина, Марины Литвинчук в гребле, медаль юной биатлонистки Дарьи Блашко и многих других.

Александр Лукашенко:

Может быть, собравшись здесь, у вас какие-то ко мне есть вопросы и предложения, то вы говорите сейчас. Мы здесь одна семья, в узком кругу. Если нужно решить какие-то проблемы, давайте их решать сейчас, давайте их решим. В том числе и личные, частные какие-то вопросы.

Еще раз подчеркиваю: мы построили много объектов. Не хотелось бы, чтобы эти объекты использовались бесконтрольно. Мне все больше обид приходит от спортсменов, тренеров, что есть бассейн – запредельная цена для того, чтобы там тренироваться, есть «Минск-Арена», такие комплексы – невозможно: лед дорог, конькобежцам невозможно бегать, на велотреке не проедешь там. Спортсменам надо создать идеальные условия.

Эти моменты навсегда останутся в истории. Но в спорте, конечно, всегда надо стремиться к новым высотам. В Беларуси это понимают на государственном уровне. И поддержка высоких результатов будет также на высоте.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка, обладатель хрустального глобуса:

Все это мероприятие несет такой символический посыл. Закладка Олимпийской аллеи. Хочется верить, что эта аллея будет все больше и больше расширяться, что у нас будет появляться все больше олимпийских чемпионов. Конечно, прежде всего, хочется пожелать нашим ребятам, представителям летних видов спорта, чтобы они удачно выступили в Рио на предстоящей Олимпиаде. Мы, конечно, всячески будем поддерживать, болеть за них.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Мы настраиваемся преподнести подарки стране в виде хорошего цвета медалей. Еще хочу сказать, что те 12 человек, лицензий, которые мы завоевали (это не то, что рекорд, это, может, повторение прошлых Олимпийских циклов), нам нужно не сидеть сложа руки, а работать над этим. Глядя на выступления нашей команды в режиме олимпийского цикла, я скажу, что мы на правильном пути.

Штаб-квартира Национального олимпийского комитета Беларуси – еще один символ. 40-метровый стеклянный купол не случайно напоминает земной шар с пятью олимпийскими кольцами. Смысл читается легко: олимпийское движение объединяет весь мир.

А под стеклянным куполом, где словно по экватору выстроились фотографии выдающихся призеров-медалистов, планируют проводить пресс-конференции, показы олимпийской одежды, а также балы для спортсменов. Места здесь хватает. И атмосфера антуражная. Конечно, главное, чтобы чаще был повод проводить такой бал.

Арина Шарапа в гимнастике почти всю свою жизнь. Из юного дарования превратилась в профессиональную спортсменку. Однако чтобы попасть на Олимпиаду, Арине предстоит показать себя, ведь конкуренция в сборной высока.

Беларусь – одна из двух стран в мире, которая получила сразу три олимпийские лицензии в художественной гимнастике на предстоящие игры в Бразилии.

Впрочем, «серебро» с «детской» Олимпиады на вкус Арина уже попробовала. И готова доказать, что может побороться за «взрослые» награды.

Арина Шарапа, член национальной сборной Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Я особо не люблю загадывать наперед, но надеюсь на Олимпийские игры в Рио. На следующей неделе меня ждет чемпионат республики, потом я улетаю на клубный чемпионат мира в Токио. Я в этих условиях с самого детства и лучше условий я себе не представляю. Меня все устраивает, главное, чтобы тренера тренировали и получала удовольствие от того, что делаю.

Таких как Арина в Беларуси немало. Олимпийскую аллею 22 сентября помогали высаживать призеры юношеских игр. В желтых куртках – победители Олимпиад.

Этот своего рода олимпийский фонд растет год от года. Да и успехи белорусских спортсменов красноречиво свидетельствуют о том, что усилия государства по поддержке большого спорта не напрасны.

Многие сегодня из чемпионов пошли в чиновники и помогают развивать спорт. Как Вадим Девятовский. Сегодня он с Викторией Азаренко фотографировался на аллее под посаженом деревом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный олимпийский девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!» – предстоит своим ростом и живучестью доказать пока еще небольшому деревцу Олимпийской аллеи.