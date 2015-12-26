Александр Лукашенко открыл Рождественский легкоатлетический праздник в Минске «300 талантов для Королевы»

Новогодним настроением пропитано уже большинство событий, даже тех, которые называют «официоз». Члены Правительства, известные люди поздравляют тех, кто в этом больше всего нуждается, привозят подарки в детские дома. А тон, по традиции, задает президент Лукашенко. Вот и 26 декабря глава государства побывал в легкоатлетическом манеже в Минске, где свои спортивные таланты в королевском виде спорта демонстрировали юные таланты из разных уголков Беларуси. С подробностями – Ольга Коршун.

Юные спортсмены активно готовятся к старту. Для многих это первое большое соревнование в жизни и первая профессиональная командировка. Максим приехал на состязания из небольшой деревни в Брестской области. И такая удача – он проводит разминку с чемпионкой мира в беге на 800 метров. Марина Арзамасова как никто другой знает все спортивные секреты.

Как рождаются звезды спорта – у каждого свой путь на Олимп. Но в Беларуси этот путь хорошо знают. Сегодня в Минск приехали 300 самых лучших юных легкоатлетов страны. У нас, конечно, больше талантов, чем 300, но сегодня очень хороший шанс проявить себя.

Такие соревнования в нашей стране проводятся впервые. В них участвуют юные легкоатлеты из всей Беларуси, которые прошли строгий отбор. Чтобы найти юные дарования, наши специалисты разработали уникальную методику отбора. Искали будущих звезд легкой атлетики, которую и называют королевой спорта, в каждой белорусской школе. Тесты прошли более 200 тысяч ребят. Самые талантливые сегодня в Минске. Поздравить юных белорусов с первыми победами приехал и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надеюсь, что это не формальное будет мероприятие, а это мероприятие, которое даст нам возможность выявить эти росточки на первоначальном этапе и довести их до уровня мировых рекордсменов. Мы будем делать для этого все, если вы будете трудолюбивы и будете сами идти к этой цели. А сегодня хочу обратиться прежде всего к тренерам и родителям этих малышей. Только благодаря вам мы сможем из них сделать при вашем желании прежде всего настоящих спортсменов. И те родители, которые рискнули подарить нам будущих спортсменов, просто герои.

Я хотел бы объявить Рождественский легкоатлетический праздник «300 талантов для Королевы» открытым.

В нашей стране легкой атлетикой занимаются 25 тысяч детей. В Беларуси более 140 отделений этого вида спорта. После этих соревнований лучшие из лучших попадут в поле зрения профессиональных тренеров. Ведь в спорте самое главное – рассмотреть талант еще в детстве.

Среди болельщиков сегодня и вице-премьер Наталья Кочанова. Эмоции неподдельные, ведь в школе Наталья Ивановна сама отдала несколько лет королеве спорта.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я действительно со второго класса занималась легкой атлетикой, до тех пор, пока меня другой тренер не позвал заниматься другим видом спорта. Такие соревнования покажут еще раз, что потенциал нашей страны огромный, у нас много деток, которые действительно потенциально сегодня могут быть хорошими спортсменами.

Состязания проходят в легкоатлетическом манеже, который открыли в 2015 году. Суперсовременный спортивный комплекс может принимать международные соревнования самого высокого уровня.

Как проходят первые старты у юных белорусов, интересуется и президент. Ведь поддержка атлета в самом начале спортивного пути может стать основой для дальнейших успешных стартов.

А эта совсем хрупкая девочка уже обратила на себя внимание спортивных чиновников самого высокого ранга. Вот, глава Французской федерации легкой атлетики называет белорусское дарование африканской бегуньей. Девочка живет и тренируется в небольшой деревне Копланцы. У Саши отличная техника бега. Причем это у нее в крови. А свое стремление заниматься спортом она объясняет очень просто.

Александра Бровко, участник соревнований:

Потому что для меня это судьба. Я очень сильная и могу рассчитывать на победу.

Татьяна Щиканова, участник соревнований:

Сегодня я на соревнования пришла с восторгом, потому что мне хотелось занять призовое место. Когда мы вчера тренировались, мне показалось, что эти соревнования будут для меня как один шанс на миллион.

Конечно, такой шанс упускать нельзя. В Беларуси это понимают и прилагают максимум усилий для развития детского спорта.

На память о соревнованиях юные спортсмены подарили Александру Лукашенко альбом-открытку, где каждый из ребят оставил частичку своей души. Скорее всего, воспоминания об этом дне надолго останутся и в памяти юных атлетов, многие из которых сегодня встали на большой спортивный путь.