Массовые спортивные детские праздники помогают выявлять будущих чемпионов – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. «300 талантов для Королевы». Рождественский детский легкоатлетический праздник прошел 26 декабря в Минске. Он собрал несколько сотен ребят из разных уголков Беларуси.

В финал этого масштабного республиканского проекта попали лучшие из лучших. Всего с мая нынешнего года в отборочных соревнованиях участие приняли более 200 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поприветствовать будущих чемпионов приехал глава государства. На церемонии открытия состязаний Александр Лукашенко выразил надежду, что среди сегодняшних участников спортивного праздника есть будущие чемпионы, которые подтвердят на мировых аренах имидж Беларуси как спортивной державы. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ следила за ходом соревнований.

Юные и перспективные. Быть может, будущие звезды белорусского спорта. Те самые «300 талантов для Королевы». Королевы спорта — легкой атлетики.

Они мечтают покорить спортивный Олимп, а еще до начала соревнований рассказывают и об эмоциях, и об ожиданиях.

Участники соревнований:

Мы надеемся, что команда выиграет!

Я пришла с хорошим настроем на эти соревнования, потому что я хочу победить.

Я с настроена на победу, надеюсь, что Минск выиграет.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Хороший старт для будущих звезд спорта и просто социальный проект. Финал детского легкоатлетического конкурса «300 талантов для Королевы» собрал ребят со всех уголков республики. Из 210 тысяч человек сегодня здесь лучшие из лучших.

Такой праздник – инициатива федерации совместно с Министерством спорта. Организаторы уверены: проект поможет найти самородки. Не зря в финале после трех отборочных этапов почти половина ребят из регионов страны.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

38% ребят, которые попали сюда, на финалы, это ребята из глубинки, из сельской местности. Это тоже немаловажно – достучаться, дойти до каждого уголка нашей страны, дать возможность тем ребятам, которые, может быть, не имеют таких условий. Поэтому, безусловно, важность этого проекта заключается еще и в его социальной составляющей.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

В тех городах, где находятся отделения легкой атлетики, естественно, будем настоятельно рекомендовать родителям, детям и тренерам взять этих детей, чтобы они продолжили занятия легкой атлетикой. Там, где нет отделений (например, в глубинке, где буквально 10 домов и одна школа на 3-4 деревни), мы в рамках уроков физкультуры рекомендуем продолжать развивать свой талант. Министерство образования поддерживает нас в этом.

То, что среди сегодняшних участников спортивного праздника есть будущие чемпионы, которые подтвердят на мировых аренах имидж Беларуси как спортивной державы, подчеркнул и президент на церемонии открытия Рождественского детского легкоатлетического праздника. Кстати, где тренироваться, есть. В Беларуси созданы все условия: открываются спортивные площадки, залы, стадионы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня здесь, в новом легкоатлетическом манеже нашего университета 300 самых сильных и ловких мальчишек и девчонок со всех уголков нашей Беларуси покажут нам свои спортивные способности. Я абсолютно уверен и очень на это надеюсь, что среди вас есть будущие чемпионы, которые подтвердят на мировых аренах имидж нашего государства как спортивной державы. Мы очень надеемся, что вы станете продолжателями славных традиций своей страны. Но даже если кто-то из вас не пойдет в профессиональный спорт, а будет просто заниматься для себя, то это все равно принесет вам огромную пользу и большую пользу государству. Потому что стране нужны умные, но и крепкие, здоровые люди.

Я очень надеюсь, что и другие федерации видов спорта последуют примеру Федерации легкой атлетики. Я очень надеюсь, что это неформальное будет мероприятие. А это мероприятие, которое даст нам возможность выявить эти росточки на первоначальном этапе и довести их до уровня мировых рекордсменов. Мы будем делать для этого все, если вы будете трудолюбивы и будет сами идти к этой цели.

Благодаря таким соревнованиям молодых и талантливых заметить могут и профессиональные тренеры, да и олимпийские чемпионы с удовольствием дадут напутствие.

Вот и вице-президент Международной федерации легкой атлетики в Беларусь приехал специально на соревнование. Говорит, развивать спортивные таланты нужно как раз в младшем школьном возрасте. А вот в каком виде спорта — здесь с выбором поможет тренер. В этом Сергей Бубка убедился на собственном опыте.

Сергей Бубка, первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций:

Свободное время проводил, играя в футбол на спортивных площадках. Но когда я попал к педагогу, к тренеру, который от Бога тренер, у меня не было желания поменять легкую атлетику на другой вид спорта. Поэтому очень важно, как работает педагог, какую методику он использует.

Как раз таки тренер с выбором помог определиться и этим двум подругам из Жодино. Вместе с командой из Минской области они приехали покорять спортивный Олимп. А пока активно участвуют в различных соревнованиях и делают первые шаги в спорте профессиональном.

Участники соревнований:

Все благодаря тренеру. Он нам помогал на протяжение всех этапов.

Я попала сюда на третьем этапе. Там было очень интересно, соперники были очень достойные.

Спринтерский бег, эстафета, метание мяча – команды от каждой области и Минска боролись за эти кубки.

Кстати, 2016-й для этого рождественского проекта, можно сказать, дебют. Первый этап стартовал в мае. Популярность среди учащихся 1-3 классов была огромная. Покорить спортивный Олимп пробовали более двухсот тысяч школьников. Тогда лучших из лучших выявляли в рамках уроков по физической культуре, сегодня уже республиканский масштаб. Участники боролись и за кубки, и за личное напутствие главы государства.

А самые активные даже успевали поинтересоваться, какой вид спорта Александр Лукашенко считает любимым.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пока хоккей, лыжи, биатлон.

Захватывающая борьба, дух соперничества... И какие соревнования без подарков? От участников президенту уникальный альбом-открытка.

То, что праздник действительно удался, очевидно было и по ярким выступлениям участников, и по эмоциям болельщиков. Уже уезжая, президент еще раз подчеркнет: приобщиться к таким соревнованиям должны все федерации. Ведь это поможет создать настоящую базу юных спортсменов, а в будущем и вовсе приобрести олимпийских чемпионов. Ведь настоящие таланты нужно находить.