Александр Лукашенко проголосовал на выборах в местные Советы депутатов

Новости Беларуси. Кортеж главы государства подъехал к участку Старовиленского избирательного округа в Минске, который называют участком № 1.

Александру Лукашенко, как и всем белорусам, предстоит пройти регистрацию, получить бюллетень и сделать свой выбор.

Итак, глава государства сделал свой выбор. И сейчас, по традиции, Президент Беларуси ответит на вопросы журналистов. Как правило, они касаются различных тем, в том числе и самых острых.