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Александр Лукашенко проголосовал на выборах в местные Советы депутатов

18 февраля 2018 10:02
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Новости Беларуси. Кортеж главы государства подъехал к участку Старовиленского избирательного округа в Минске, который называют участком № 1.  

Александр Лукашенко проголосовал на выборах в местные Советы депутатов-1

Александру Лукашенко, как и всем белорусам, предстоит пройти регистрацию, получить бюллетень и сделать свой выбор.  

Итак, глава государства сделал свой выбор. И сейчас, по традиции, Президент Беларуси ответит на вопросы журналистов. Как правило, они касаются различных тем, в том числе и самых острых.  

Напомним, что участки для голосования сегодня, 18 февраля, будут открыты вплоть до 20 часов.  

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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