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Команда Беларуси занимает 15-е место в медальном зачёте ОИ-2018 после соревнований 17 февраля

18 февраля 2018 06:52
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На олимпийских аренах – очередной день соревнований. Особый интерес у наших болельщиков – к выступлению лыжных акробатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Команда Беларуси занимает 15-е место в медальном зачёте ОИ-2018 после соревнований 17 февраля-1

Из трех представителей Беларуси в число 12-ти соискателей наград попал только Станислав Гладченко. Соревнования фристайлистов начнутся в 14 часов по минскому времени.  

Пока же команда Беларуси после золотого успеха Анны Гуськовой и серебряного – Дарьи Домрачевой – занимает 15-е место в медальном зачете зимней Олимпиады.  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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