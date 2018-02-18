Команда Беларуси занимает 15-е место в медальном зачёте ОИ-2018 после соревнований 17 февраля

На олимпийских аренах – очередной день соревнований. Особый интерес у наших болельщиков – к выступлению лыжных акробатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из трех представителей Беларуси в число 12-ти соискателей наград попал только Станислав Гладченко. Соревнования фристайлистов начнутся в 14 часов по минскому времени.

Пока же команда Беларуси после золотого успеха Анны Гуськовой и серебряного – Дарьи Домрачевой – занимает 15-е место в медальном зачете зимней Олимпиады.