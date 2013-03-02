Александр Лукашенко на «Минской лыжне-2013» раскрыл секрет своей хорошей физической формы

Зимний сезон в Беларуси завершили большой лыжней. 2 марта спортивное соревнование прошло в центре Минска на лыжероллерной трассе. В гонке участвовал и Александр Лукашенко. В интервью журналистам он раскрыл секрет своей хорошей физической формы. Следуя примеру президента на лыжи встали чиновники, бизнесмены, спортсмены.

Календарная весна не стала помехой для «Минской лыжни». На улице минус 8. Мороз бодрит, но на трассе в Веснянке многолюдно с самого утра. Это формально у гонки статус «любительской», на деле все готовятся к стартам основательно.

Участники «Минской лыжни-2013»:

Очень любим спорт, нам нравится находиться здесь, так весело.

Люблю заниматься спортом. Поддерживаю такие мероприятия. Я люблю кататься на лыжах, тем более проводится «Минская лыжня». Почему бы не поучаствовать?

Среди участников то и дело мелькали известные лица – министры и губернаторы сменили галстуки и костюмы на спортивную экипировку. Когда еще увидишь главу президентской администрации Андрея Коябякова или столичного мэра Николая Ладутько на лыжах.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Праздник, отдых, есть возможность побыть на свежем воздухе. И заодно в свое удовольствие с элементом соревновательности пройти на лыжах.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Здоровая нация – сильная нация. Сильная нация – это передовая нация. Значит та нация, тот народ, у которого впереди прекрасное будущее. Поэтому я думаю, что это главное, что сегодня объединяет сотни тысяч людей. Это вселяет уверенность в то, что все те задачи, которые сегодня стоят перед городом, перед страной, нашим народом будут решены.

Александра Лукашенко на снежной трассе встретили аплодисментами. Вместе со своей командой он стартовал в эстафете четыре по 2,5 километра. Президент бежал за свою команду на заключительном этапе гонки и пришел на финиш с приличным отрывом от ближайших преследователей. Секрет такой физической подготовки прост.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для того, чтобы быть в спортивной форме, все просто, особенно в лыжных гонках. Надо терпеть и бегать. Терпеть, бегать, терпеть, бегать. И в любую свободную минуту, даже несвободную, одеть лыжи и пробежаться. Я когда бывают в командировках, даже в горячих странах (Венесуэла и так далее), я беру с собой лыжероллеры. Там же не будешь заниматься спортом как здесь, дома, в Минске. Бегаю там. Поэтому надо постоянно, постоянно себя поддерживать, бегать. И очень важно в меру пить, но лучше вообще не пить, ни в коем случае не курить и умеренно, правильно питаться. С точки зрения есть только свое, белорусское.

Президент сам ведет здоровый образ жизни и всю госвертикаль поставил на лыжи. Второе место заняла команда Витебского облисполкома. Третье – у Минской области. Заниматься спортом становится модно. Да и условия для этого в стране есть.

Александр Лукашенко:

У нас сегодня объектов больше, чем должно быть по наполняемости людей, то есть, есть еще свободные места. Вы назвали самые массовые: Силичи, Логойск, на «Минской лыжне» достаточно много вечером бывает людей. Но если брать даже по каким-то нормам, то у нас еще очень приличный зазор.

Я когда-то думал над этой проблемой и принял решение, что нам ни в коем случае больше нельзя, не только по этой причине, но и причинам финансовым, другим, строить большие спортивные объекты. Надо эти задействовать как следует, чтобы они давали отдачу.

Построенные в стране спортивные площадки готовы принять международные турниры самого высокого уровня. Прошедший недавно чемпионат мира по велотреку – лучшее тому подтверждение. Сейчас страна готовится к чемпионату по хоккею. А в будущем, возможно, Беларусь станет ареной для проведения соревнований по биатлону.

Участники «Минской лыжни-2013»:

Очень хороший концерт, вот рыцари, посмотрели скульптуры.

Молодцы, все районы выступают великолепно. Очень хорошо то, что весь город участвует в этом соревновании.

Те, кто не смог в этот день стать на лыжи, пробовал себя в перетягивании каната, гиревом спорте и армрестлинге. Самые отчаянные пытались взобраться на ледяной столб.

Для тех, кто проголодался, развернули настоящую полевую кухню. Каждому – горячий чай и перловка с тушенкой.