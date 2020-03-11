Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Как Александр Глеб относится к тому, что его фамилию путают с именем
Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Как Александр Глеб относится к тому, что его фамилию путают с именем
Воспитанник минского «Динамо» начал профессиональную карьеру в БАТЭ. Лучшие годы провел, защищая цвета «Штутгарта», лондонского «Арсенала» и «Барселоны». Его последним клубом стала «Ислочь», представляющая Минский район. В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.
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