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Александр Глеб объявил о завершении карьеры

11 марта 2020 20:13
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Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Александр Глеб объявил о завершении карьеры-1

Воспитанник минского «Динамо» начал профессиональную карьеру в БАТЭ. Лучшие годы провел, защищая цвета «Штутгарта», лондонского «Арсенала» и «Барселоны». Его последним клубом стала «Ислочь», представляющая Минский район. В составе сборной Беларуси полузащитник провел 80 матчей и забил 6 голов.

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Александр Глеб объявил о завершении карьеры-4

# Футбол Беларуси # Александр Глеб # Фотофакт

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