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«Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Как Александр Глеб относится к тому, что его фамилию путают с именем

15 ноября 2019 11:03
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы – Александр Глеб. Вас часто называют Глебом?

«Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Как Александр Глеб относится к тому, что его фамилию путают с именем-1

Александр Глеб, футболист:
Да, меня часто называют Глебом, но меня это не смущает. Поначалу немножко не то, что неприятно, немного некомфортно было, что так люди, которые не знают: «Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Когда с этим часто сталкиваешься, понимаешь, что они просто думали, что моё имя – Глеб.

# Футбол # Александр Глеб

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