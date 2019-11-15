«Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Как Александр Глеб относится к тому, что его фамилию путают с именем

Александр Глеб, футболист:

Да, меня часто называют Глебом, но меня это не смущает. Поначалу немножко не то, что неприятно, немного некомфортно было, что так люди, которые не знают: «Эй, Глеб, можно сфоткаться?» Когда с этим часто сталкиваешься, понимаешь, что они просто думали, что моё имя – Глеб.