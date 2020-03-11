«Изюминка нашей трассы – настоящее воплощение В.И. Ленина вместе с большевиками». Стартовала регистрация участников на Минский полумарафон-2020

Самый масштабный забег страны вновь собирает самых активных и быстрых. Готовь сани летом, а организм к полумарафону – круглый год. Впрочем, даже у новичков еще есть время. Интернациональный старт намечен на 13 сентября, а зарегистрироваться можно уже сегодня. Фанаты бега вновь соберутся в Минске, чтобы испытать себя на одной из трех дистанций.

Вероника Гресь, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики», координатор Минского полумарафона:

В прошлом году у нас бежало 40 тысяч участников, в этом – 42 тысячи на все дистанции. Будет бежать большое количество иностранцев – мы это уже можем смотреть по регистрации, которая сейчас наблюдается.

В прошлом году у нас принимали участие 68 стран. Были участники из Канады, США, Китая, Японии. Люди к нам приезжали, чтобы поучаствовать и пробежать минскую трассу. Специалисты, между тем, советуют начинать с минимальных 5,5 километров. И хотя на всей территории забега будут дежурить медики, не стоит бросать вызов здоровью и стараться прыгнуть выше головы. К тому же, подготовиться можно в команде, а это куда веселее.

Мария Колосовская, заместитель председателя-исполнительный директор ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»:

Для каждого желающего есть беговое движение #FollowMinsk, которое абсолютно бесплатно с профессиональным тренером, поможет вам подготовиться на любую из выбранных дистанций Минского полумарафона. Просто находите в социальных сетях группу бегового движения #FollowMinsk, там есть вся полезная информация: как готовиться, как построить свою диету и многое другое. Приходите на тренировки и бегайте вместе с нами.

Каждый зарегистрированный участник получает стартовый номер, чип учёта времени, фирменную футболку, сумку с сувенирами и непременно медаль на финише. Цена удовольствия зависит от количества километров и даты записи. Главный забег страны – это еще и негласное светское мероприятие. Побывать на нем – едва ли не дело чести для многих медиаперсон страны. В этом году по традиции финишировать будут политики, министры, «звезды» и, разумеется, спортсмены.

Мария Колосовская:

С нами вместе к Минскому полумарафону готовится команда «Dream Team». Это команда известных личностей: дипломатов, политиков. С нами бегут и представители посольства США, и Мисс Беларусь, Мисс Европа – Мария Василевич, и олимпийские чемпионы, которые находят время в своём плотном графике и своим примером показывают, что бег – это здорово.

Отдельное внимание – самой трассе. Минский полумарафон – краткий экскурс в историю Беларуси. Маршрут пролегает через самые знаковые точки столицы. Мария Колосовская:

Минский полумарафон – это не только бег, мы организуем вдоль всей трассы тематические площадки. Если это оперный театр, то это живые музыкальные инструменты, на площади Независимости – фольклор. Изюминка нашей трассы – настоящее воплощение В.И. Ленина вместе с большевиками возле домика РСДРП.