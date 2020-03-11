Любой может прийти и бесплатно позаниматься. Тренажёрку открыли в деревне Сороги Слуцкого района

Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое «место силы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, оборудовали его сами в небольшой постройке. Но ходить туда им запретили, а альтернативы не предложили.

Проблему озвучили Президенту во время «Большого разговора» в 2019 году. И уже через месяц мечта молодых людей сбылась. На базе школы открылся тренажерный зал. Оборудование для него передал в дар белорусский производитель.

Елизавета Кудиновская, ученица 11 класса средней школы им. К. В. Герчика:

Мы очень рады, что появилась такая возможность – заниматься в тренажерном зале у нас в школе. Спортом занимались и до его открытия. Сейчас, если есть свободное время, посещаем его, конечно.

Анастасия Ралько, учитель физкультуры средней школы им. К. В. Герчика:

У нас очень хороший тренажер вот этот, он многофункциональный. Здесь на разные группы мышц, и руки, и ноги, и брюшной пресс. Это очень хорошо для начинающих, те, которые заниматься начинают в тренажерном зале. У детей идет более развитие, более нагрузка.