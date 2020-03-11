«Было трудно в схватке, но я победила». Как проходил открытый областной турнир по борьбе в Слуцке

Новости Беларуси. Открытый областной турнир по борьбе прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ринг вышли почти 200 ребят из разных районов Минской области. Были также гости из Бреста, Гомеля и Пинска. Более 10 наград завоевали юные спортсмены Слуцка. Кстати, в общекомандном зачете команда заняла первое место.

Ангелина Саргинова, учащаяся Слуцкой СДЮШОР: Я очень долго готовилась. Было трудно в схватке, но я победила.

Дмитрий Рудяк, тренер-преподаватель по вольной борьбе Слуцкой СДЮШОР:

Конечно, сложно. К каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход, увидеть, какие приемы ему лучше идут, что у него лучше получается. И уже над этим работать, вести его изо дня в день, из недели в неделю. Это долгий многолетний труд для того, чтобы вырастить юных борцов.

Соревнование стало традиционным, оно проходит уже в пятый раз. С каждым годом количество участников растет.