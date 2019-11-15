Игорь Папруга о подготовке к матчу с «Райн Левен»: слабых сторон у команды нет

В соперниках немецкий клуб «Райн Левен». Фаворита определить несложно – «львы» гранды на мировой арене, к тому же они дважды выигрывали Бундеслигу: в 2016 и 2017 годах. Тем не менее, тренерский штаб «армейцев» вовсе не сдался на милость победителя. В домашних стенах белорусы надеются дать бой именитому оппоненту.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Должна быть строгая дисциплина, полнейшая концентрация при каждом действии. Надеемся, что у нас получится связать индивидуальную игру Шмидта (не буду раскрывать секреты) и его взаимодействие с линейным, это самая сильная у них связка. Хотя повторюсь: слабых сторон у команды нет.