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Игорь Папруга о подготовке к матчу с «Райн Левен»: слабых сторон у команды нет

15 ноября 2019 20:39
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб «СКА» готовится провести первый матч третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Папруга о подготовке к матчу с «Райн Левен»: слабых сторон у команды нет-1

В соперниках немецкий клуб «Райн Левен». Фаворита определить несложно – «львы» гранды на мировой арене, к тому же они дважды выигрывали Бундеслигу: в 2016 и 2017 годах. Тем не менее, тренерский штаб «армейцев» вовсе не сдался на милость победителя. В домашних стенах белорусы надеются дать бой именитому оппоненту.

Игорь Папруга о подготовке к матчу с «Райн Левен»: слабых сторон у команды нет-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Должна быть строгая дисциплина, полнейшая концентрация при каждом действии. Надеемся, что у нас получится связать индивидуальную игру Шмидта (не буду раскрывать секреты) и его взаимодействие с линейным, это самая сильная у них связка. Хотя повторюсь: слабых сторон у команды нет.

Игорь Папруга о подготовке к матчу с «Райн Левен»: слабых сторон у команды нет-7

Матч СКА-«Райн Левен» пройдет в воскресенье, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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