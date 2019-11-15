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Президентский спортивный клуб теперь в составе ТАФИСА

15 ноября 2019 19:43
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Новости Беларуси.  Теперь и мы в ТАФИСА. Президентский спортивный клуб вошел в престижную международную структуру – ассоциацию спорта для всех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Президентский спортивный клуб теперь в составе ТАФИСА-1

Решение принято 15 ноября на заседании Генеральной ассамблеи организации в Токио. Вступление в ТАФИСА позволит наладить сотрудничество с авторитетными мировыми организациями в сфере массового спорта, обмениваться опытом при проведении соревнований, а также повысить уровень детских стартов.

Президентский спортивный клуб теперь в составе ТАФИСА-4

Президентский спортивный клуб – идейный вдохновитель «Кожаного мяча», «Белой ладьи», «Снежного снайпера» и многих других турниров, в которых выступают не профессиональные атлеты, а любители. Главный принцип ТАФИСА – физическая активность ради здоровья.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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