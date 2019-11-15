Президентский спортивный клуб теперь в составе ТАФИСА

Новости Беларуси. Теперь и мы в ТАФИСА. Президентский спортивный клуб вошел в престижную международную структуру – ассоциацию спорта для всех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решение принято 15 ноября на заседании Генеральной ассамблеи организации в Токио. Вступление в ТАФИСА позволит наладить сотрудничество с авторитетными мировыми организациями в сфере массового спорта, обмениваться опытом при проведении соревнований, а также повысить уровень детских стартов.