Эльвира Герман разочарована своим результатом на легкоатлетическом матче: «В 3 тысячи раз обидней»

Порадовала Анастасия Мирончик–Иванова. Она стала лучшей в прыжках в длину. Её результат 6 метров и 74 сантиметра. Белоруска принесла в копилку европейской команды 9 балов.

Совсем чуть-чуть для победы не хватило нашей Анне Малыщик. В метании молота у нее второй результат. Третьей в забеге на 100 метров с барьерами финишировала Эльвира Герман. И это притом, что наша спортсменка допустила фальстарт. Но белоруска собралась и смогла навязать борьбу своим конкуренткам.

Эльвира Герман, бронзовый призер легкоатлетического матча Европа – США: Обидно. Еще в 3 тысяч раз обидней. Если бы я проиграла где-то там, может быть, я бы не так расстроилась. А тут, перед своей публикой, результат несильный показала. И можно было бы выигрывать...Я не знаю, что случилось.

Дарья Боричевич, участница легкоатлетического матча Европа – США:

Бежали сегодня тяжело, конечно. Это, наверное, первый старт на этой арене, где мне бежалось очень тяжело. Я думаю, это связано с тем, что сейчас идет подготовка к чемпионату мира, и просто отпустить всю работу – нельзя так делать. Поэтому именно такое состояние.

Увы, но остальные наши спортсмены оказались менее удачливыми в этот вечер. Карина Демитик – только шестая. Такое же место у Кристины Тимановской в забеге на 200 метров. Виталлий Парохонько финишировал также шестым. В толкании ядра у женщин пятую строчку занялА Алёна Дубицкая. Победу праздновала сборная Европы.