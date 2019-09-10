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Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»

10 сентября 2019 17:03
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Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира вновь приковано к стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда-победитель исторического легкоатлетического матча Европа  США определится 10 сентября в Минске.

Пока спортсмены Старого Света выигрывают у заокеанской команды. О последних событиях противостояния континентов узнаем у корреспондента СТВ. На связь со студией выходит Екатерина Лихошапко.

Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»-1

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Стартовала соревновательная программа. Известен результат белорусских спортсменов Виталий Порохонько в беге с барьерами стал шестым. Пока идет разгар соревнований, вспомним выступление Максима Недосекова, Татьяны Холодович. Сегодня они отдыхают, наблюдают за командниками с трибун.

Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»-4

Максим Недосеков, спортсмен команды Европы (Беларусь):
35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд. Я планировал это сделать в этом сезоне, и все получилось. Каждый сезон у нас есть планы: есть планы удержать результат, есть планы повысить результат. И мы так потихонечку идем. Поддержать команду Европы я планировал, и говорил, что команда Европы должна победить. Вот я и хочу посмотреть, как она это сделает.

Максим Недосеков о победе на матче Европа – США: «Если хорошо прыгается, зачем останавливаться»

А Юрий Моисевич сделал прогноз на сегодняшний соревновательный день.

Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»-7

Юрий Моисевич, главный тренер Национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Жду от Эльвиры. Конечно, там американцы, очень сильная конкуренция. Мирончик Анастасия – там ее давняя обидчица Риз – многократная олимпийская чемпионка, будет серьезное соперничество. Не менее интересно будет посмотреть Алену Дубицкую в толкании ядра. Ну и я бы держал в уме Борисевич Дарью.

Татьяна Холодович о втором месте на матче Европа – США: «Я ждала от любой соперницы подвох, и он случился»

Подробнее – в видеоинформации

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Юрий Моисевич # Фотофакт

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