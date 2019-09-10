Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»

Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира вновь приковано к стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда-победитель исторического легкоатлетического матча Европа – США определится 10 сентября в Минске. Пока спортсмены Старого Света выигрывают у заокеанской команды. О последних событиях противостояния континентов узнаем у корреспондента СТВ. На связь со студией выходит Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Стартовала соревновательная программа. Известен результат белорусских спортсменов – Виталий Порохонько в беге с барьерами стал шестым. Пока идет разгар соревнований, вспомним выступление Максима Недосекова, Татьяны Холодович. Сегодня они отдыхают, наблюдают за командниками с трибун.

Максим Недосеков, спортсмен команды Европы (Беларусь):

35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд. Я планировал это сделать в этом сезоне, и все получилось. Каждый сезон у нас есть планы: есть планы удержать результат, есть планы повысить результат. И мы так потихонечку идем. Поддержать команду Европы я планировал, и говорил, что команда Европы должна победить. Вот я и хочу посмотреть, как она это сделает. Максим Недосеков о победе на матче Европа – США: «Если хорошо прыгается, зачем останавливаться» А Юрий Моисевич сделал прогноз на сегодняшний соревновательный день.