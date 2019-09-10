Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»
Новости Беларуси. Внимание болельщиков всего мира вновь приковано к стадиону «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда-победитель исторического легкоатлетического матча Европа – США определится 10 сентября в Минске.
Пока спортсмены Старого Света выигрывают у заокеанской команды. О последних событиях противостояния континентов узнаем у корреспондента СТВ. На связь со студией выходит Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Стартовала соревновательная программа. Известен результат белорусских спортсменов – Виталий Порохонько в беге с барьерами стал шестым. Пока идет разгар соревнований, вспомним выступление Максима Недосекова, Татьяны Холодович. Сегодня они отдыхают, наблюдают за командниками с трибун.
Максим Недосеков, спортсмен команды Европы (Беларусь):
35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд. Я планировал это сделать в этом сезоне, и все получилось. Каждый сезон у нас есть планы: есть планы удержать результат, есть планы повысить результат. И мы так потихонечку идем. Поддержать команду Европы я планировал, и говорил, что команда Европы должна победить. Вот я и хочу посмотреть, как она это сделает.
Максим Недосеков о победе на матче Европа – США: «Если хорошо прыгается, зачем останавливаться»
А Юрий Моисевич сделал прогноз на сегодняшний соревновательный день.
Юрий Моисевич, главный тренер Национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Жду от Эльвиры. Конечно, там американцы, очень сильная конкуренция. Мирончик Анастасия – там ее давняя обидчица Риз – многократная олимпийская чемпионка, будет серьезное соперничество. Не менее интересно будет посмотреть Алену Дубицкую в толкании ядра. Ну и я бы держал в уме Борисевич Дарью.
Татьяна Холодович о втором месте на матче Европа – США: «Я ждала от любой соперницы подвох, и он случился»
Подробнее – в видеоинформации