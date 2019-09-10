Вадим Скрипченко больше не тренер жодинского «Торпедо-БелАз»

Новости Беларуси. Очередная отставка произошла в чемпионате Беларуси – «Беларусбанк-высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Должность главного тренера жодинского «Торпедо-БелАз» покинул Вадим Скрипченко.
Новости Беларуси. Очередная отставка произошла в чемпионате Беларуси – «Беларусбанк-высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Должность главного тренера жодинского «Торпедо-БелАз» покинул Вадим Скрипченко.
Как сообщает пресс-служба автозаводцев, между клубом и тренером была достигнута договорённость о прекращении сотрудничества. На данный момент в турнирной таблице вышки жодинцы занимают шестое место. После 20 туров в активе «Торпедо-БелАз» – 32 балла.