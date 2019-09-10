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Вадим Скрипченко больше не тренер жодинского «Торпедо-БелАз»

10 сентября 2019 19:46
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Новости Беларуси. Очередная отставка произошла в чемпионате Беларуси – «Беларусбанк-высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Должность главного тренера жодинского «Торпедо-БелАз» покинул Вадим Скрипченко.

Вадим Скрипченко больше не тренер жодинского «Торпедо-БелАз»-1

Как сообщает пресс-служба автозаводцев, между клубом и тренером была достигнута договорённость о прекращении сотрудничества. На данный момент в турнирной таблице вышки жодинцы занимают шестое место. После 20 туров в активе «Торпедо-БелАз» – 32 балла.

# Футбол Беларуси # Вадим Скрипченко # Фотофакт

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