Президент федерации «Восточное боевое единоборство» на фестивале в Минске: «Очень удобная площадка»

Новости Беларуси. В «Стайках» стартовал фестиваль боевых искусств, который собрал на татами лучших мастеров единоборств из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный фестиваль первый в своем роде. Но у организаторов из Белорусской федерации силового многоборья и Российского союза боевых искусств уже есть планы сделать его традиционным. В 2022 году участники могут посоревноваться за награды в пяти видах единоборств, стилях каратэ и кобудо, но в дальнейшем список дисциплин, в которых будут разыграны медали, расширится.

Сергей Дмитриев, президент Санкт-Петербургской федерации спорта «Восточное боевое единоборство»:

Сейчас сложилась такая обстановка, что единственная возможность сохранить это международное мероприятие, фестиваль боевых искусств – это проведение в Минске. Очень удобная площадка, наша дружественная страна, которая позволила съехаться спортсменам со всего СНГ, из Москвы, Питера, из Прибалтики. Мы очень рады тому, что мы здесь встретились снова. У нас был год перерыв, и в этом году с трудом мы успели и провели это мероприятие. Мы очень рады, прекрасный прием, прекрасная организация.