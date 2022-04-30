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Президент федерации «Восточное боевое единоборство» на фестивале в Минске: «Очень удобная площадка»

30 апреля 2022 17:45
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Новости Беларуси. В «Стайках» стартовал фестиваль боевых искусств, который собрал на татами лучших мастеров единоборств из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Подробности в сюжете Артема Шукаловича.  

Президент федерации «Восточное боевое единоборство» на фестивале в Минске: «Очень удобная площадка»-1

Данный фестиваль первый в своем роде. Но у организаторов из Белорусской федерации силового многоборья и Российского союза боевых искусств уже есть планы сделать его традиционным. В 2022 году участники могут посоревноваться за награды в пяти видах единоборств, стилях каратэ и кобудо, но в дальнейшем список дисциплин, в которых будут разыграны медали, расширится.  

Президент федерации «Восточное боевое единоборство» на фестивале в Минске: «Очень удобная площадка»-4

Сергей Дмитриев, президент Санкт-Петербургской федерации спорта «Восточное боевое единоборство»:  
Сейчас сложилась такая обстановка, что единственная возможность сохранить это международное мероприятие, фестиваль боевых искусств – это проведение в Минске. Очень удобная площадка, наша дружественная страна, которая позволила съехаться спортсменам со всего СНГ, из Москвы, Питера, из Прибалтики. Мы очень рады тому, что мы здесь встретились снова. У нас был год перерыв, и в этом году с трудом мы успели и провели это мероприятие. Мы очень рады, прекрасный прием, прекрасная организация.  

«Мы даже не надеялись». В «Стайках» стартовал фестиваль боевых искусств. Что говорят участники из России?  

# Единоборства # Артем Шукалович # Сергей Дмитриев # Фотофакт

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