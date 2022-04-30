«Мы даже не надеялись». В «Стайках» стартовал фестиваль боевых искусств. Что говорят участники из России?

Андрей Кулаковский, представитель команды Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Для подрастающего поколения зачастую важен момент образа правильного поведения, формирование правильных привычек, идей. В единоборствах, несмотря на разную религиозную, национальную принадлежность, у людей тем не менее формируется процесс взаимоуважения, обучения друг у друга, перенимание лучшего. Каждый, кто приходит сюда, приходит, чтобы самому стать лучше. И в этом деле он пытается найти себя, единомышленников. И зачастую удается.

Арман Зироян, участник фестиваля:

В современных условиях рассчитывать на какие-то международные турниры профессиональным спортсменам не приходится. Хотим выразить огромную благодарность Министерству спорта Беларуси, что они организовали эти соревнования. Потому что мы даже не надеялись, что в этом году у нас получится куда-то выехать. Соревнования в Риге отменились, и мы уже как бы отчаялись. Настроились на летний сезон, на сборы спортивные. Когда узнали, что будут международные соревнования в Беларуси, мы очень обрадовались, быстро собрали команду. Организация на высшем уровне, очень понравилось отношение людей, как принимают. Гостеприимство, понравилось, как все организовано. Все очень четко. Мы были на других международных соревнованиях – ничем не хуже, а может быть, где-то даже и лучше.