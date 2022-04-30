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«Будет проходить в течение года в разных городах». В Минске завершились республиканские соревнования по пятиборью

30 апреля 2022 16:38
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Новости Беларуси. В Минске завершились открытые республиканские соревнования по дисциплинам современного пятиборья – бегу и стрельбе из лазерного пистолета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состязания приурочили ко Дню Победы.  

«Будет проходить в течение года в разных городах». В Минске завершились республиканские соревнования по пятиборью-1

Главная цель, которую ставили перед собой организаторы, – популяризация данного вида спорта в нашей стране. Мероприятие привлекло внимание атлетов всех возрастов: утром соревновались мальчики и девочки 2014 года рождения и младше.  

«Будет проходить в течение года в разных городах». В Минске завершились республиканские соревнования по пятиборью-4

А вечером в борьбу вступили женщины и мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. Не обошли стороной данное первенство и профессионалы – спортсмены национальной сборной Беларуси. Для посетителей были организованы различные зоны активности, например, открытая площадка по фехтованию.  

«Будет проходить в течение года в разных городах». В Минске завершились республиканские соревнования по пятиборью-7

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:  
Такие соревнования проходили под эгидой международной федерации, сейчас мы организовали собственные соревнования, национальный тур, который будет проходить в течение года в разных городах и будет включать как программу для любителей, так и для профессионалов. Главная цель – вовлечь людей, показать наш прекрасный вид спорта. И, в принципе, в преддверии таких важных мероприятий празднования Дня Победы хотелось бы еще раз сконцентрировать на этом внимание и сохранить историческую память.  

«Будет проходить в течение года в разных городах». В Минске завершились республиканские соревнования по пятиборью-10

На этом соревнования не заканчиваются. Функционеры Федерации собираются провести еще пять первенств в рамках национального тура. После столицы мероприятие посетит Могилев, Гомель, Витебск и Минскую область.  

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Фотофакт

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