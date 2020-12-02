600 евро за майку. Месси получил штраф за то, что хотел почтить память Марадоны

Новости Испании. 600 евро за жест. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оштрафован, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из матчей чемпионата страны после празднования гола футболист снял клубную футболку, под которой была майка клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине.