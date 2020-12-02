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600 евро за майку. Месси получил штраф за то, что хотел почтить память Марадоны

02 декабря 2020 20:21
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Новости Испании. 600 евро за жест. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оштрафован, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из матчей чемпионата страны после празднования гола футболист снял клубную футболку, под которой была майка клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине.

600 евро за майку. Месси получил штраф за то, что хотел почтить память Марадоны-1

600 евро за майку. Месси получил штраф за то, что хотел почтить память Марадоны-3

600 евро за майку. Месси получил штраф за то, что хотел почтить память Марадоны-5

За этот клуб играли и Месси, и Марадона. Таким образом форвард хотел почтить память соотечественника. Сообщается, что действия Лионеля нарушили регламент чемпионата Испании. Правила запрещают игрокам демонстрировать какие-либо надписи, изображения или слоганы вне зависимости от преследуемой цели.

600 евро за майку. Месси получил штраф за то, что хотел почтить память Марадоны-8

«Барселона» в свою очередь будет вынуждена выплатить 350 евро. Клуб планирует обжаловать наказание.

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# Футбол # Лионель Месси # Диего Марадона # Фотофакт

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