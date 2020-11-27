Прямой эфир

В Аргентине простились с Диего Марадоной. На церемонию пришли тысячи человек

27 ноября 2020 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. В Аргентине простились с Диего Марадоной. В узком семейном кругу гениального футболиста похоронили в пригороде Буэнос-Айреса рядом с могилами его родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аргентине простились с Диего Марадоной. На церемонию пришли тысячи человек-1

Обстановка на прошедшей 26 ноября церемонии прощания была невероятно эмоциональной. Отдать дань уважения своему кумиру пришли тысячи человек.  

В Аргентине простились с Диего Марадоной. На церемонию пришли тысячи человек-4

Напомним, один из лучших футболистов в истории спорта Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.  

# Некролог # Диего Марадона # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок
27 ноября 2020 08:57

В Неваде неизвестные открыли огонь по людям, а в Канаде в ходе перестрелки с полицией погиб ребёнок

Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС
27 ноября 2020 08:37

Брюссель обвиняет Варшаву и Будапешт в попытках шантажировать ЕС

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Какие темы обсудят 27 ноября?
27 ноября 2020 08:23

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. Какие темы обсудят 27 ноября?