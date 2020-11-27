В Аргентине простились с Диего Марадоной. На церемонию пришли тысячи человек

Новости Аргентины. В Аргентине простились с Диего Марадоной. В узком семейном кругу гениального футболиста похоронили в пригороде Буэнос-Айреса рядом с могилами его родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. В Аргентине простились с Диего Марадоной. В узком семейном кругу гениального футболиста похоронили в пригороде Буэнос-Айреса рядом с могилами его родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка на прошедшей 26 ноября церемонии прощания была невероятно эмоциональной. Отдать дань уважения своему кумиру пришли тысячи человек.
Напомним, один из лучших футболистов в истории спорта Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.