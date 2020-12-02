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Турнир европейской олимпийской квалификации по боксу возобновится в апреле 2021 года

02 декабря 2020 15:49
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Новости Беларуси. Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу все-таки состоится, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он пройдет в Лондоне с 22 по 26 апреля 2021 года.

Турнир европейской олимпийской квалификации по боксу возобновится в апреле 2021 года-1

Соревнования возобновятся с того момента, на котором они были остановлены, и будут проходить за закрытыми дверями. Таким образом, 8 белорусов продолжат борьбу за олимпийские квитки. Необходимо занять с 1-го по 4-е или с 1-го по 6-е места в зависимости от весовой категории.

# Мировой бокс # Фотофакт

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