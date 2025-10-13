Ездим в другие страны, представляя нашу культуру – о международном сотрудничестве поговорили с экспертом

День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Чем знаменита Детская музыкальная школа искусств № 13 – узнали у директора.

Екатерина Забенько, ведущая:

Что касается культурного взаимодействия с другими странами, что мы представляем? Расширяется ли география?