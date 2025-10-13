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Ездим в другие страны, представляя нашу культуру – о международном сотрудничестве поговорили с экспертом

13 октября 2025 15:10
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День работников культуры – особый праздник, посвященный всем, кто создает и сохраняет богатое культурное наследие нашей страны. Минск по праву считается центром белорусской культуры, где ежегодно проходят тысячи фестивалей, выставок, концертов и постановок. О тех, кто украшает нашу жизнь искусством и творчеством, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Чем знаменита Детская музыкальная школа искусств № 13 – узнали у директора.

Екатерина Забенько, ведущая:
Что касается культурного взаимодействия с другими странами, что мы представляем? Расширяется ли география?

Ездим в другие страны, представляя нашу культуру – о международном сотрудничестве поговорили с экспертом-2

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Конечно, ежегодно мы расширяем географию. Мы сотрудничаем со многими странами. Здесь их принимаем у себя, организовываем дни культур – это из Китайской Народной Республики. Совсем недавно, буквально две недели назад, состоялся фестиваль мексиканской культуры. Регионы Российской Федерации – недавно состоялись Дни Перми в Минске тоже с большим масштабом, размахом. Мы точно так же с удовольствием ездим в другие страны, представляя и показывая нашу культуру.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Искусство # Культура

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