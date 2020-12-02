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Футбол. Женская сборная Беларуси проиграла Уэльсу

02 декабря 2020 12:53
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по футболу вновь проиграла в очередном квалификационном поединке к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз обидчицами наших девчат оказалась дружина Уэльса, которая принимала белорусок.

Футбол. Женская сборная Беларуси проиграла Уэльсу-1

В первой 45-минутке в наших воротах мяч оказался дважды, а после перерыва Джессика Фишлок с пенальти забила третий мяч. Итог встречи – 3:0 в пользу хозяев. В турнирной таблице Беларусь расположилась на пятом месте, опередив лишь команду Фарерских островов. Впрочем, это единственная дружина у кого наши девушки выиграли. Возглавляет группу С команда Норвегии.

# Футбол Беларуси # Джессика Фишлок # Фотофакт

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