Футбол. Женская сборная Беларуси проиграла Уэльсу

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по футболу вновь проиграла в очередном квалификационном поединке к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз обидчицами наших девчат оказалась дружина Уэльса, которая принимала белорусок.

В первой 45-минутке в наших воротах мяч оказался дважды, а после перерыва Джессика Фишлок с пенальти забила третий мяч. Итог встречи – 3:0 в пользу хозяев. В турнирной таблице Беларусь расположилась на пятом месте, опередив лишь команду Фарерских островов. Впрочем, это единственная дружина у кого наши девушки выиграли. Возглавляет группу С команда Норвегии.