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Главный тренер ГК «СКА-Минск»: сложно возвращаться, многие переболели

02 декабря 2020 20:20
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Новости Беларуси. Гандбольный «СКА-Минск» вернулся на паркет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках чемпионата страны подопечные Игоря Папруги одолели БГУФК-СКА.

Главный тренер ГК «СКА-Минск»: сложно возвращаться, многие переболели-1

Эта встреча должна была состояться еще в ноябре, однако из-за положительных тестов на коронавирус у игроков «СКА-Минск» поединок был перенесен, а у «армейцев» образовалась затяжная безматчевая пауза: предыдущая игра у команды была еще в октябре. Поединок в среду, 2 декабря, дружины начинали на равных, причем немного впереди были более юные игроки из БГУФК. Они вели с преимуществом в один-два мяча, однако гандболисты «СКА-Минск» сразу же сравнивали, а к 20-й минуте первого тайма, наконец, смогли выйти вперед.

Главный тренер ГК «СКА-Минск»: сложно возвращаться, многие переболели-4

На перерыв команды ушли при счете 12:11 в пользу «СКА-Минск». В таком же ключе прошла и вторая половина встречи, но теперь в роли догоняющих были гандболисты БГУФК. Но обогнать более опытных спортсменов так и не смогли. Итоговые цифры на табло – 28:24 в пользу «СКА-Минск».

Главный тренер ГК «СКА-Минск»: сложно возвращаться, многие переболели-7

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Сложно возвращаться. Многие переболели, некоторые только пришли. Понравилось, что мало пропустили, то есть играла защита. Понравились некоторые моменты, когда выходили игроки на подзамену. Разочаровала немножко игра наших угловых игроков. Коля Алехин долго запрягал. Есть над чем работать. Рады победе. Думаю, нужно работать и улучшать свою игру.

Главный тренер ГК «СКА-Минск»: сложно возвращаться, многие переболели-10

В следующем поединке в рамках чемпионата страны «СКА-Минск» сыграет в гостях с «Машекой» из Могилева. В свою очередь БГУФК-СКА в столичном Доме гандбола примет лидера чемпионата – «Мешков Брест». Оба матча пройдут в субботу, 5 декабря, и начнутся в 15:00.

# Гандбол # Игорь Папруга # Николай Алехин # Фотофакт

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