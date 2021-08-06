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6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы

06 августа 2021 09:04
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Новости Беларуси. XXXII Олимпийские игры подходят к завершению. 8 августа – заключительный соревновательный день, но для участников мультифорума накал страстей все еще продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы-1

6 августа в Токио разыгрываются 23 комплекта медалей, на которые претендуют и белорусы. Ожидаем золотой финал в мужской борьбе, а также поединок за бронзу у женщин, где Беларусь представит двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская. Конечно, надеемся и на наших пятиборок.

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6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы-4

В индивидуальных видах программы по художественной гимнастике – квалификация. Идет третий вид. После выступлений с обручем, мячом и булавами наша Анастасия Салос в промежуточном протоколе 4-я, Алина Горносько – 6-я.

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