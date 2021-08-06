6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы

Новости Беларуси. XXXII Олимпийские игры подходят к завершению. 8 августа – заключительный соревновательный день, но для участников мультифорума накал страстей все еще продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 августа в Токио разыгрываются 23 комплекта медалей, на которые претендуют и белорусы. Ожидаем золотой финал в мужской борьбе, а также поединок за бронзу у женщин, где Беларусь представит двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская. Конечно, надеемся и на наших пятиборок.

Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала Олимпиады в Токио

В спортивной ходьбе наш марафонец Дмитрий Дюбин завершил свою дистанцию на 22-м месте итогового протокола. Победил представитель Польши.

Олимпиада-2020. Белорус Александр Гуштын уступил в борьбе кубинцу в 1/8 финала