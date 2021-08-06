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Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала Олимпиады в Токио

06 августа 2021 09:02
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Новости Беларуси. Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужская байдарка-четверка в составе Никиты Борикова, Владислава Литвинова, Алексея Мисюченко и Дмитрия Натынчика в четвертьфинальном заезде финишировали со вторым результатом и теперь поспорят за место в финале.

Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала Олимпиады в Токио-1

Также за главный старт в этой же дистанции поспорят и наши девушки: Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Белорусский квартет финишировал первым в своем четвертьфинальном заезде. Полуфиналы состоятся 7 августа.

Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала Олимпиады в Токио-4

Увидим в полуфинале и женский белорусский дуэт на 500 метров каноэ. Квалифицировались Дарина Пикулева и Надежда Макарченко, у них третье время в 1/4.

6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы? Подробнее здесь.

# Олимпиада 2020 # Никита Бориков # Владислав Литвинов # Алексей Мисюченко # Дмитрия Натынчик # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Маргарита Махнева # Надежда Попок # Дарина Пикулева # Надежда Макарченко # Фотофакт

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