Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала Олимпиады в Токио
Новости Беларуси. Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужская байдарка-четверка в составе Никиты Борикова, Владислава Литвинова, Алексея Мисюченко и Дмитрия Натынчика в четвертьфинальном заезде финишировали со вторым результатом и теперь поспорят за место в финале.
Также за главный старт в этой же дистанции поспорят и наши девушки: Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Белорусский квартет финишировал первым в своем четвертьфинальном заезде. Полуфиналы состоятся 7 августа.
Увидим в полуфинале и женский белорусский дуэт на 500 метров каноэ. Квалифицировались Дарина Пикулева и Надежда Макарченко, у них третье время в 1/4.
6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы? Подробнее здесь.