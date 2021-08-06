Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Белорусские гребцы прошли сразу в три полуфинала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужская байдарка-четверка в составе Никиты Борикова, Владислава Литвинова, Алексея Мисюченко и Дмитрия Натынчика в четвертьфинальном заезде финишировали со вторым результатом и теперь поспорят за место в финале.

Также за главный старт в этой же дистанции поспорят и наши девушки: Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Белорусский квартет финишировал первым в своем четвертьфинальном заезде. Полуфиналы состоятся 7 августа.