Олимпиада-2020. Белорус Александр Гуштын уступил в борьбе кубинцу в 1/8 финала

Новости Беларуси. Еще один представитель нашей страны в борьбе Александр Гуштын уступил в 1/8 финала в весе до 97 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш соотечественник потерпел поражение в схватке с кубинцем Рейнерисом Саласом. Но есть шанс побороться в утешении, если кубинец станет финалистом.