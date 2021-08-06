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Олимпиада-2020. Белорус Александр Гуштын уступил в борьбе кубинцу в 1/8 финала

06 августа 2021 09:10
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Новости Беларуси. Еще один представитель нашей страны в борьбе Александр Гуштын уступил в 1/8 финала в весе до 97 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада-2020. Белорус Александр Гуштын уступил в борьбе кубинцу в 1/8 финала -1

Олимпиада-2020. Белорус Александр Гуштын уступил в борьбе кубинцу в 1/8 финала -3

Наш соотечественник потерпел поражение в схватке с кубинцем Рейнерисом Саласом. Но есть шанс побороться в утешении, если кубинец станет финалистом.

6 августа в Токио разыграют 23 комплекта медалей. В каких видах выступят белорусы? Подробнее здесь.

# Олимпиада 2020 # Александр Гуштын # Рейнерис Салас # Фотофакт

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